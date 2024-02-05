Спортивный календарь на 2024 год

Календарь спортивных событий в 2024 году содержит наиболее важные события из мира спорта.

Спортивный календарь постоянно обновляется при поступлении новой информации.

Календарь спортивных событий на 2024 год

Январь

15 декабря – 3 января. Чемпионат мира по дартсу (Лондон, Англия)

26 декабря – 5 января. Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20 (Гетеборг, Швеция)

5–7 января. Чемпионат Европы по конькобежному спорту (Херенвен, Нидерланды)

5–7 января. Этап Кубка мира по биатлону (Оберхоф, Германия)

5–19 января. Автоспорт. Ралли Дакар (Саудовская Аравия)

8–14 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию (Каунас, Литва)

10–14 января. Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг, Германия)

10–28 января. Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин (Германия)

12 января – 10 февраля. Кубок Азии по футболу (Катар)

13 января – 11 февраля. Кубок африканских наций по футболу (Кот-д'Ивуар)

14–28 января. Теннис. Australian Open (Мельбурн, Австралия)

18–21 января. Этап Кубка мира по биатлону (Антхольц-Антерсельва, Италия)

19 января – 2 февраля. IV Зимние юношеские Олимпийские игры (Канвондо, Южная Корея)

Февраль

2–18 февраля. Чемпионат мира по водным видам спорта (Доха, Катар)

3 февраля. Матч звезд НХЛ (Торонто, Канада)

7–18 февраля. Чемпионат мира по биатлону (Нове-Место, Чехия)

11 февраля. Супербоул (Парадайс, Невада, США)

12–18 февраля. Чемпионат Европы по борьбе (Бухарест, Румыния)

15–18 февраля. Чемпионат мира по конькобежному спорту, отдельные дистанции (Калгари, Канада)

15–24 февраля. Чемпионат мира по пляжному футболу (Дубай, ОАЭ)

16–25 февраля. Чемпионат мира по настольному теннису (Пусан, Южная Корея)

18 февраля. Матч звезд НБА (Индианаполис, США)

29 февраля – 3 марта. Этап Кубка мира по биатлону (Холменколлен, Норвегия)

Март

1–3 марта. Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (Глазго, Шотландия)

2 марта. Формула-1. Гран-при Бахрейна (Сахир, Бахрейн)

3 марта. Токийский марафон (Токио, Япония)

7–10 марта. Чемпионат мира по конькобежному спорту, спринт и многоборье (Инцелль, Германия)

8–10 марта. Этап Кубка мира по биатлону (Солт-Лейк-Сити, США)

8–23 марта. Африканские игры (Аккра, Гана)

9 марта. Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии (Джидда, Саудовская Аравия)

14–17 марта. Этап Кубка мира по биатлону (Кенмор, Канада)

18–24 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию (Монреаль, Канада)

21–26 марта. Плей-офф квалификации Евро-2024 по футболу

24 марта. Формула-1. Гран-при Австралии (Мельбурн, Австралия)

Апрель

7 апреля. Формула-1. Гран-при Японии (Судзука, Япония)

10 апреля – 6 мая. Чемпионат мира по снукеру (Шеффилд, Англия)

13 апреля. UFC 300 (Лас-Вегас, США)

15 апреля. Бостонский марафон (Бостон, США)

21 апреля. Формула-1. Гран-при Китая (Шанхай, Китай)

21 апреля. Лондонский марафон (Лондон, Англия)

24–28 апреля. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике (Римини, Италия)

Май

2–5 мая. Чемпионат Европы по художественной гимнастике (Римини, Италия)

5 мая. Формула-1. Гран-при Майами (Майами, США)

10–26 мая. Чемпионат мира по хоккею (Прага и Острава, Чехия)

18 мая. Бокс. Александр Усик – Тайсон Фьюри (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

19 мая. Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи (Имола, Италия)

19–24 мая. Чемпионат мира по дзюдо (Абу-Даби, ОАЭ)

20 мая – 5 июня. Чемпионат Европы по футболу среди юношей U-17 (Кипр)

20 мая – 9 июня. Теннис. Ролан Гаррос (Париж, Франция)

22 мая. Финал Лиги Европы (Дублин, Ирландия)

26 мая. Формула-1. Гран-при Монако (Монте-Карло, Монако)

29 мая. Финал Лиги конференций (Афины, Греция)

Июнь

1 июня. Финал Лиги чемпионов УЕФА (Лондон, Англия)

9 июня. Формула-1. Гран-при Канады (Монреаль, Канада)

14 июня – 14 июля. Чемпионат Европы по футболу (Германия)

20 июня – 14 июля. Копа Америка (США)

23 июня. Формула-1. Гран-при Испании (Монмело, Испания)

29 июня – 21 июля. Велоспорт. Тур де Франс (Франция, Италия)

30 июня. Формула-1. Гран-при Австрии (Шпильберг, Австрия)

Июнь. Финал Кубка Стэнли – плей-офф НХЛ

Июнь. Финал плей-офф НБА

Июль

1–14 июля. Теннис. Уимблдон (Лондон, Англия)

7 июля. Формула-1. Гран-при Великобритании (Сильверстоун, Англия)

15–28 июля. Чемпионат Европы по футболу среди юниоров U-19 (Северная Ирландия)

21 июля. Формула-1. Гран-при Венгрии (Будапешт, Венгрия)

26 июля – 11 августа. XXXIII летние Олимпийские игры (Париж, Франция)

28 июля. Формула-1. Гран-при Бельгии (Спа, Бельгия)

Август

14 августа. Суперкубок УЕФА (Варшава, Польша)

25 августа. Формула-1. Гран-при Нидерландов (Зандворт, Нидерланды)

26 августа – 8 сентября. Теннис. US Open (Нью-Йорк, США)

28 августа – 8 сентября. XVII летние Паралимпийские игры (Париж, Франция)

Сентябрь

1 сентября. Формула-1. Гран-при Италии (Монца, Италия)

13–15 сентября. Формула-1. Гран-при Азербайджана (Баку, Азербайджан)

14 сентября – 16 октября. Чемпионат мира по футзалу (Ташкент, Узбекистан)

22 сентября. Формула-1. Гран-при Сингапура (Сингапур)

29 сентября. Берлинский марафон (Берлин, Германия)

Октябрь

8 октября. Чикагский марафон (Чикаго, США)

20 октября. Формула-1. Гран-при США (Остин, США)

22 октября. Мировая серия MLB по бейсболу (США)

27 октября. Формула-1. Гран-при Мехико (Мехико, Мексика)

Ноябрь

3 ноября. Формула-1. Гран-при Сан-Паулу (Сан-Паулу, Бразилия)

3 ноября. Нью-Йоркский марафон (Нью-Йорк, США)

3–10 ноября. Итоговый турнир WTA

10–17 ноября. Итоговый турнир ATP (Турин, Италия)

23 ноября. Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса (Лас-Вегас, США)

28 ноября – 15 декабря. Чемпионат мира по гандболу среди женщин (Австрия, Венгрия, Швейцария)

Декабрь