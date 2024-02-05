Другие новости05 февраля 2024, 15:39 | Обновлено 05 февраля 2024, 17:50
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Спортивный календарь на 2024 год
Все самые значимые спортивные соревнования в 2024 году
05 февраля 2024, 15:39 | Обновлено 05 февраля 2024, 17:50
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Календарь спортивных событий в 2024 году содержит наиболее важные события из мира спорта.
Спортивный календарь постоянно обновляется при поступлении новой информации.
Календарь спортивных событий на 2024 год
Январь
- 15 декабря – 3 января. Чемпионат мира по дартсу (Лондон, Англия)
- 26 декабря – 5 января. Молодежный чемпионат мира по хоккею U-20 (Гетеборг, Швеция)
- 5–7 января. Чемпионат Европы по конькобежному спорту (Херенвен, Нидерланды)
- 5–7 января. Этап Кубка мира по биатлону (Оберхоф, Германия)
- 5–19 января. Автоспорт. Ралли Дакар (Саудовская Аравия)
- 8–14 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию (Каунас, Литва)
- 10–14 января. Этап Кубка мира по биатлону (Рупольдинг, Германия)
- 10–28 января. Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин (Германия)
- 12 января – 10 февраля. Кубок Азии по футболу (Катар)
- 13 января – 11 февраля. Кубок африканских наций по футболу (Кот-д'Ивуар)
- 14–28 января. Теннис. Australian Open (Мельбурн, Австралия)
- 18–21 января. Этап Кубка мира по биатлону (Антхольц-Антерсельва, Италия)
- 19 января – 2 февраля. IV Зимние юношеские Олимпийские игры (Канвондо, Южная Корея)
Февраль
- 2–18 февраля. Чемпионат мира по водным видам спорта (Доха, Катар)
- 3 февраля. Матч звезд НХЛ (Торонто, Канада)
- 7–18 февраля. Чемпионат мира по биатлону (Нове-Место, Чехия)
- 11 февраля. Супербоул (Парадайс, Невада, США)
- 12–18 февраля. Чемпионат Европы по борьбе (Бухарест, Румыния)
- 15–18 февраля. Чемпионат мира по конькобежному спорту, отдельные дистанции (Калгари, Канада)
- 15–24 февраля. Чемпионат мира по пляжному футболу (Дубай, ОАЭ)
- 16–25 февраля. Чемпионат мира по настольному теннису (Пусан, Южная Корея)
- 18 февраля. Матч звезд НБА (Индианаполис, США)
- 29 февраля – 3 марта. Этап Кубка мира по биатлону (Холменколлен, Норвегия)
Март
- 1–3 марта. Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (Глазго, Шотландия)
- 2 марта. Формула-1. Гран-при Бахрейна (Сахир, Бахрейн)
- 3 марта. Токийский марафон (Токио, Япония)
- 7–10 марта. Чемпионат мира по конькобежному спорту, спринт и многоборье (Инцелль, Германия)
- 8–10 марта. Этап Кубка мира по биатлону (Солт-Лейк-Сити, США)
- 8–23 марта. Африканские игры (Аккра, Гана)
- 9 марта. Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии (Джидда, Саудовская Аравия)
- 14–17 марта. Этап Кубка мира по биатлону (Кенмор, Канада)
- 18–24 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию (Монреаль, Канада)
- 21–26 марта. Плей-офф квалификации Евро-2024 по футболу
- 24 марта. Формула-1. Гран-при Австралии (Мельбурн, Австралия)
Апрель
- 7 апреля. Формула-1. Гран-при Японии (Судзука, Япония)
- 10 апреля – 6 мая. Чемпионат мира по снукеру (Шеффилд, Англия)
- 13 апреля. UFC 300 (Лас-Вегас, США)
- 15 апреля. Бостонский марафон (Бостон, США)
- 21 апреля. Формула-1. Гран-при Китая (Шанхай, Китай)
- 21 апреля. Лондонский марафон (Лондон, Англия)
- 24–28 апреля. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике (Римини, Италия)
Май
- 2–5 мая. Чемпионат Европы по художественной гимнастике (Римини, Италия)
- 5 мая. Формула-1. Гран-при Майами (Майами, США)
- 10–26 мая. Чемпионат мира по хоккею (Прага и Острава, Чехия)
- 18 мая. Бокс. Александр Усик – Тайсон Фьюри (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
- 19 мая. Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи (Имола, Италия)
- 19–24 мая. Чемпионат мира по дзюдо (Абу-Даби, ОАЭ)
- 20 мая – 5 июня. Чемпионат Европы по футболу среди юношей U-17 (Кипр)
- 20 мая – 9 июня. Теннис. Ролан Гаррос (Париж, Франция)
- 22 мая. Финал Лиги Европы (Дублин, Ирландия)
- 26 мая. Формула-1. Гран-при Монако (Монте-Карло, Монако)
- 29 мая. Финал Лиги конференций (Афины, Греция)
Июнь
- 1 июня. Финал Лиги чемпионов УЕФА (Лондон, Англия)
- 9 июня. Формула-1. Гран-при Канады (Монреаль, Канада)
- 14 июня – 14 июля. Чемпионат Европы по футболу (Германия)
- 20 июня – 14 июля. Копа Америка (США)
- 23 июня. Формула-1. Гран-при Испании (Монмело, Испания)
- 29 июня – 21 июля. Велоспорт. Тур де Франс (Франция, Италия)
- 30 июня. Формула-1. Гран-при Австрии (Шпильберг, Австрия)
- Июнь. Финал Кубка Стэнли – плей-офф НХЛ
- Июнь. Финал плей-офф НБА
Июль
- 1–14 июля. Теннис. Уимблдон (Лондон, Англия)
- 7 июля. Формула-1. Гран-при Великобритании (Сильверстоун, Англия)
- 15–28 июля. Чемпионат Европы по футболу среди юниоров U-19 (Северная Ирландия)
- 21 июля. Формула-1. Гран-при Венгрии (Будапешт, Венгрия)
- 26 июля – 11 августа. XXXIII летние Олимпийские игры (Париж, Франция)
- 28 июля. Формула-1. Гран-при Бельгии (Спа, Бельгия)
Август
- 14 августа. Суперкубок УЕФА (Варшава, Польша)
- 25 августа. Формула-1. Гран-при Нидерландов (Зандворт, Нидерланды)
- 26 августа – 8 сентября. Теннис. US Open (Нью-Йорк, США)
- 28 августа – 8 сентября. XVII летние Паралимпийские игры (Париж, Франция)
Сентябрь
- 1 сентября. Формула-1. Гран-при Италии (Монца, Италия)
- 13–15 сентября. Формула-1. Гран-при Азербайджана (Баку, Азербайджан)
- 14 сентября – 16 октября. Чемпионат мира по футзалу (Ташкент, Узбекистан)
- 22 сентября. Формула-1. Гран-при Сингапура (Сингапур)
- 29 сентября. Берлинский марафон (Берлин, Германия)
Октябрь
- 8 октября. Чикагский марафон (Чикаго, США)
- 20 октября. Формула-1. Гран-при США (Остин, США)
- 22 октября. Мировая серия MLB по бейсболу (США)
- 27 октября. Формула-1. Гран-при Мехико (Мехико, Мексика)
Ноябрь
- 3 ноября. Формула-1. Гран-при Сан-Паулу (Сан-Паулу, Бразилия)
- 3 ноября. Нью-Йоркский марафон (Нью-Йорк, США)
- 3–10 ноября. Итоговый турнир WTA
- 10–17 ноября. Итоговый турнир ATP (Турин, Италия)
- 23 ноября. Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса (Лас-Вегас, США)
- 28 ноября – 15 декабря. Чемпионат мира по гандболу среди женщин (Австрия, Венгрия, Швейцария)
Декабрь
- 1 декабря. Формула-1. Гран-при Катара (Лусаил, Катар)
- 8 декабря. Формула-1. Гран-при Абу-Даби (Абу-Даби, ОАЭ)
- 26 декабря – 5 января. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров U-20 (США)
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