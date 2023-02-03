Другие новости03 февраля 2023, 05:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 05:54
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Спортивный календарь на 2023 год
Все самые значимые спортивные соревнования в 2023 году
03 февраля 2023, 05:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 05:54
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Представляем вашему вниманию календарь спортивных событий в 2023 году. Перечислены наиболее значимые события в мире спорта. Спортивный календарь будет постоянно обновляться при поступления новой информации.
Календарь главных спортивных событий на 2023 год
Январь
- 31 декабря – 15 января. Автоспорт. Ралли Дакар
- 6–8 января. Чемпионат Европы по конькобежному спорту (Хамар, Норвегия)
- 11–29 января. Чемпионат мира по гандболу (Польша / Швеция)
- 12–22 января. XXXI Зимняя Универсиада (Лейк-Плэсид, США)
- 16–22 января. Снукер. Гран-при (Челтнэм, Англия)
- 16–29 января. Олимпийские игры Теннис. Australian Open (Мельбурн, Австралия)
- 23–29 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию (Эспоо, Финляндия)
Февраль
- 1–11 февраля. Клубный чемпионат мира по футболу (Марокко)
- 4 февраля. НХЛ. Матч всех звезд (Санрайз, Флорида, США)
- 8–19 февраля. Чемпионат мира по биатлону (Оберхоф, Германия)
- 12 февраля. Super Bowl LVII (Глендейл, Аризона, США)
- 19 февраля. НБО. Матч всех звезд (Солт-Лейк-Сити, США)
- 21, 28 февраля. Футбол. Recopa Sudamericana (Эквадор, Бразилия)
Март
- 25 марта. Чемпионат Европы в зале по легкой атлетике (Стамбул, Турция)
- 2-5 марта. Чемпионат мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту (Херенвен, Нидерланды)
- 5 марта. Токийский марафон (Токио, Япония)
- 5 марта. Формула–1. Гран-при Бахрейна (Сахир, Бахрейн)
- 19 марта. Формула–1. Гран-при Саудовской Аравии (Джидда, Саудовская Аравия)
- 20–26 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию (Сайтама, Япония)
- 27 марта – 2 апреля. Снукер. Tour Championship (Халли, Англия)
Апрель
- 2 апреля. Формула–1. Гран-при Австралии (Мельбурн, Австралия)
- 7–30 апреля. Шахматы. Матч за титул чемпиона мира
- 15 апреля – 1 мая. Чемпионат мира по снукеру (Шеффилд, Англия)
- 17 апреля. Бостонский марафон (Бостон, США)
- 23 апреля. Лондонский марафон (Лондон, Англия)
- 24 апреля. Футбол. Юношеская лига УЕФА. Финал (Ньон, Швейцария)
- 30 апреля. Формула–1. Гран-при Азербайджана (Баку, Азербайджан)
Май
- 1–14 мая. Чемпионат мира по боксу (Ташкент, Узбекистан)
- 5–16 мая. XXXII Игры Юго-Восточной Азии (Пномпень, Камбоджа)
- 7 мая. Формула–1. Гран-при Майами (Майами, США)
- 7–14 мая. Чемпионат мира по дзюдо (Доха, Катар)
- 12–28 мая. Чемпионат мира по хоккею (Тампере, Финляндия/Рига, Латвия)
- 20–28 мая. Чемпионат мира по настольному теннису (Дурбан, ЮАР)
- 20 мая – 11 июня. Чемпионат мира U–20 по футболу (Индонезия)
- 21 мая. Формула–1. Гран-при Эмилии-Романьи (Имола, Италия)
- 28 мая. Формула–1. Гран-при Монако
- 28 мая – 10 июня. Олимпийские игры Теннис. Ролан Гаррос (Париж, Франция)
- 31 мая. Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал (Будапешт, Венгрия)
Июнь
- 4 июня. Формула–1. Гран-при Испании (Барселона, Испания)
- 7 июня. Футбол. Лига конференций УЕФА. Финал (Прага, Чехия)
- 10 июня. Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал (Стамбул, Турция)
- 14–18 июня. Футбол. Лига наций УЕФА. Финал четырех
- 15–25 июня. Женский Евробаскет (Израиль / Словения)
- 16 июня – 16 июля. Кубок Азии по футболу (Катар)
- 18 июня. Формула–1. Гран-при Канады (Монреаль, Канада)
- 21 июня – 2 июля. ІІІ Европейские игры (Краков, Польша)
- 21 июня – 8 июля. Чемпионат Европы U–21 по футболу (Румыния/Грузия)
Июль
- 2 июля. Формула–1. Гран-при Австрии (Шпильберг, Австрия)
- 3–16 июля. Олимпийские игры Теннис. Уимблдон (Уимблдон, Англия)
- 9 июля. Формула–1. Гран-при Великобритании (Сильверстоун, Англия)
- 14–30 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта (Фукуока, Япония)
- 23 июля. Формула–1. Гран-при Венгрии (Модьрод, Венгрия)
- 30 июля. Формула–1. Гран-при в Бельгии (Спа-Франконшамп, Бельгия)
- 31 июля – 6 августа. Чемпионат мира по стрельбе из лука (Берлин, Германия)
Август
- 16 августа. Футбол. Суперкубок УЕФА
- 19–27 августа. Чемпионат мира по легкой атлетике (Будапешт, Венгрия)
- 23–27 августа. Чемпионат мира по художественной гимнастике (Валенсия, Испания)
- 25 августа – 10 сентября. Чемпионат мира по баскетболу (Индонезия / Япония / Филиппины)
- 27 августа. Формула–1. Гран-при Нидерландов (Зандворт, Нидерланды)
- 28 августа – 10 сентября. Олимпийские игры Теннис. US Open (Нью-Йорк, США)
- 28 августа – 16 сентября. Чемпионат Европы по волейболу (Италия / Северная Македония / Болгария / Израиль)
Сентябрь
- 2–17 сентября. Чемпионат мира по тяжелой атлетике (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
- 3 сентября. Формула–1. Гран-при Италии (Монца, Италия)
- 3–10 сентября. Чемпионат мира по академической гребле (Белград, Сербия)
- 8 сентября – 21 октября. Чемпионат мира по регби (Франция)
- 16–24 сентября. Чемпионат мира по борьбе (Белград, Сербия)
- 17 сентября. Формула–1. Гран-при Сингапура (Марина-Бэй, Сингапур)
- 23 сентября – 8 октября. ХІХ Летние Азиатские игры (Ханчжоу, Китай)
- 24 сентября. Формула–1. Гран-при Японии (Сузука, Япония)
- 24 сентября. Берлинский марафон (Берлин, Германия)
Октябрь
- 8 октября. Формула–1. Гран-при Катара (Лусаил, Катар)
- 8 октября. Чикагский марафон (Чикаго, США)
- 20 октября – 5 ноября. Панамериканские игры (Сантьяго, Чили)
- 22 октября. Формула–1. Гран-при США (Остин, США)
- 29 октября. Формула–1. Гран-при Мексики (Мехико, Мексика)
Ноябрь
- 3–5 ноября. Чемпионат Европы по дзюдо (Монпелье, Франция)
- 5 ноября. Формула–1. Гран-при Сан-Паулу (Сан-Паулу, Бразилия)
- 5 ноября. Нью-Йоркский марафон (Нью-Йорк, США)
- 8–13 ноября. Олимпийские игры Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Финал (Глазго, Шотландия)
- 18 ноября. Формула–1. Гран-при Лас-Вегас (Лас-Вегас, США)
- 22–26 ноября. Олимпийские игры Теннис. Кубок Дэвиса. Финал (Малага, Испания)
- 26 ноября. Формула–1. Гран-при Абу-Даби (Абу-Даби, ОАЭ)
Декабрь
- 26 декабря – 5 января. Чемпионат мира среди молодежных команд по хоккею (Швеция)
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