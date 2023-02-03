Спортивный календарь на 2023 год

Представляем вашему вниманию календарь спортивных событий в 2023 году. Перечислены наиболее значимые события в мире спорта. Спортивный календарь будет постоянно обновляться при поступления новой информации.

Календарь главных спортивных событий на 2023 год

Январь

31 декабря – 15 января. Автоспорт. Ралли Дакар

6–8 января. Чемпионат Европы по конькобежному спорту (Хамар, Норвегия)

11–29 января. Чемпионат мира по гандболу (Польша / Швеция)

12–22 января. XXXI Зимняя Универсиада (Лейк-Плэсид, США)

16–22 января. Снукер. Гран-при (Челтнэм, Англия)

16–29 января. Олимпийские игры Теннис. Australian Open (Мельбурн, Австралия)

23–29 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию (Эспоо, Финляндия)

Февраль

1–11 февраля. Клубный чемпионат мира по футболу (Марокко)

4 февраля. НХЛ. Матч всех звезд (Санрайз, Флорида, США)

8–19 февраля. Чемпионат мира по биатлону (Оберхоф, Германия)

12 февраля. Super Bowl LVII (Глендейл, Аризона, США)

19 февраля. НБО. Матч всех звезд (Солт-Лейк-Сити, США)

21, 28 февраля. Футбол. Recopa Sudamericana (Эквадор, Бразилия)

Март

25 марта. Чемпионат Европы в зале по легкой атлетике (Стамбул, Турция)

2-5 марта. Чемпионат мира на отдельных дистанциях по конькобежному спорту (Херенвен, Нидерланды)

5 марта. Токийский марафон (Токио, Япония)

5 марта. Формула–1. Гран-при Бахрейна (Сахир, Бахрейн)

19 марта. Формула–1. Гран-при Саудовской Аравии (Джидда, Саудовская Аравия)

20–26 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию (Сайтама, Япония)

27 марта – 2 апреля. Снукер. Tour Championship (Халли, Англия)

Апрель

2 апреля. Формула–1. Гран-при Австралии (Мельбурн, Австралия)

7–30 апреля. Шахматы. Матч за титул чемпиона мира

15 апреля – 1 мая. Чемпионат мира по снукеру (Шеффилд, Англия)

17 апреля. Бостонский марафон (Бостон, США)

23 апреля. Лондонский марафон (Лондон, Англия)

24 апреля. Футбол. Юношеская лига УЕФА. Финал (Ньон, Швейцария)

30 апреля. Формула–1. Гран-при Азербайджана (Баку, Азербайджан)

Май

1–14 мая. Чемпионат мира по боксу (Ташкент, Узбекистан)

5–16 мая. XXXII Игры Юго-Восточной Азии (Пномпень, Камбоджа)

7 мая. Формула–1. Гран-при Майами (Майами, США)

7–14 мая. Чемпионат мира по дзюдо (Доха, Катар)

12–28 мая. Чемпионат мира по хоккею (Тампере, Финляндия/Рига, Латвия)

20–28 мая. Чемпионат мира по настольному теннису (Дурбан, ЮАР)

20 мая – 11 июня. Чемпионат мира U–20 по футболу (Индонезия)

21 мая. Формула–1. Гран-при Эмилии-Романьи (Имола, Италия)

28 мая. Формула–1. Гран-при Монако

28 мая – 10 июня. Олимпийские игры Теннис. Ролан Гаррос (Париж, Франция)

31 мая. Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал (Будапешт, Венгрия)

Июнь

4 июня. Формула–1. Гран-при Испании (Барселона, Испания)

7 июня. Футбол. Лига конференций УЕФА. Финал (Прага, Чехия)

10 июня. Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал (Стамбул, Турция)

14–18 июня. Футбол. Лига наций УЕФА. Финал четырех

15–25 июня. Женский Евробаскет (Израиль / Словения)

16 июня – 16 июля. Кубок Азии по футболу (Катар)

18 июня. Формула–1. Гран-при Канады (Монреаль, Канада)

21 июня – 2 июля. ІІІ Европейские игры (Краков, Польша)

21 июня – 8 июля. Чемпионат Европы U–21 по футболу (Румыния/Грузия)

Июль

2 июля. Формула–1. Гран-при Австрии (Шпильберг, Австрия)

3–16 июля. Олимпийские игры Теннис. Уимблдон (Уимблдон, Англия)

9 июля. Формула–1. Гран-при Великобритании (Сильверстоун, Англия)

14–30 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта (Фукуока, Япония)

23 июля. Формула–1. Гран-при Венгрии (Модьрод, Венгрия)

30 июля. Формула–1. Гран-при в Бельгии (Спа-Франконшамп, Бельгия)

31 июля – 6 августа. Чемпионат мира по стрельбе из лука (Берлин, Германия)

Август

16 августа. Футбол. Суперкубок УЕФА

19–27 августа. Чемпионат мира по легкой атлетике (Будапешт, Венгрия)

23–27 августа. Чемпионат мира по художественной гимнастике (Валенсия, Испания)

25 августа – 10 сентября. Чемпионат мира по баскетболу (Индонезия / Япония / Филиппины)

27 августа. Формула–1. Гран-при Нидерландов (Зандворт, Нидерланды)

28 августа – 10 сентября. Олимпийские игры Теннис. US Open (Нью-Йорк, США)

28 августа – 16 сентября. Чемпионат Европы по волейболу (Италия / Северная Македония / Болгария / Израиль)

Сентябрь

2–17 сентября. Чемпионат мира по тяжелой атлетике (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

3 сентября. Формула–1. Гран-при Италии (Монца, Италия)

3–10 сентября. Чемпионат мира по академической гребле (Белград, Сербия)

8 сентября – 21 октября. Чемпионат мира по регби (Франция)

16–24 сентября. Чемпионат мира по борьбе (Белград, Сербия)

17 сентября. Формула–1. Гран-при Сингапура (Марина-Бэй, Сингапур)

23 сентября – 8 октября. ХІХ Летние Азиатские игры (Ханчжоу, Китай)

24 сентября. Формула–1. Гран-при Японии (Сузука, Япония)

24 сентября. Берлинский марафон (Берлин, Германия)

Октябрь

8 октября. Формула–1. Гран-при Катара (Лусаил, Катар)

8 октября. Чикагский марафон (Чикаго, США)

20 октября – 5 ноября. Панамериканские игры (Сантьяго, Чили)

22 октября. Формула–1. Гран-при США (Остин, США)

29 октября. Формула–1. Гран-при Мексики (Мехико, Мексика)

Ноябрь

3–5 ноября. Чемпионат Европы по дзюдо (Монпелье, Франция)

5 ноября. Формула–1. Гран-при Сан-Паулу (Сан-Паулу, Бразилия)

5 ноября. Нью-Йоркский марафон (Нью-Йорк, США)

8–13 ноября. Олимпийские игры Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. Финал (Глазго, Шотландия)

18 ноября. Формула–1. Гран-при Лас-Вегас (Лас-Вегас, США)

22–26 ноября. Олимпийские игры Теннис. Кубок Дэвиса. Финал (Малага, Испания)

26 ноября. Формула–1. Гран-при Абу-Даби (Абу-Даби, ОАЭ)

Декабрь