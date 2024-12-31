Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок в Брисбене на 1 января
В первый день 2025 на австралийских кортах свои поединки проведут Марта и Даяна Ястремская
В ночь на 1 января на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене продолжатся матчи одиночного разряда.
Свои первые поединки в новом сезоне (игры 1/16 финала) проведут сразу две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток в Брисбене, 1 января
WTA 500 Брисбен. 1/16 финала. Одиночный разряда
Show Court 2. 2-й запуск (не ранее 04:30 по Киеву)
[16] Даяна Ястремская (WTA 33) – 🏳️ Анастасия Потапова (WTA 35)
Show Court 1. 3-й запуск (не ранее 06:00 по Киеву)
[9] Марта Костюк (WTA 18) – Юань Юэ (WTA 49)
Полное расписание игрового дня в Брисбене (1 января)
* на скриншоте указано местное время (время в Брисбене GMT+10)
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