Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок в Брисбене на 1 января

В ночь на 1 января на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене продолжатся матчи одиночного разряда.

Свои первые поединки в новом сезоне (игры 1/16 финала) проведут сразу две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток в Брисбене, 1 января

WTA 500 Брисбен. 1/16 финала. Одиночный разряда

Show Court 2. 2-й запуск (не ранее 04:30 по Киеву)

[16] Даяна Ястремская (WTA 33) – 🏳️ Анастасия Потапова (WTA 35)

Show Court 1. 3-й запуск (не ранее 06:00 по Киеву)

[9] Марта Костюк (WTA 18) – Юань Юэ (WTA 49)

Полное расписание игрового дня в Брисбене (1 января)

* на скриншоте указано местное время (время в Брисбене GMT+10)