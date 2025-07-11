ОФИЦИАЛЬНО. Марлон Сантос – игрок Шахтера
Бразилец вернулся в донецкий клуб
Донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского центрального защитника Марлона Сантоса.
29-летний футболист уже присоединился к команде на сборах в Словении.
Условия сотрудничества между клубом и игроком пока неизвестны. Переход состоялся на правах свободного агента.
Напомним, впервые Марлон перешел в «горняков» за 12 миллионов евро летом 2021 года из итальянского «Сассуоло» и за полгода провел в составе команды 22 матча.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он выступал на правах аренды за итальянскую «Монцу» (30 матчей) и бразильский «Флуминенсе» (30).
В сезоне-2024/25 был игроком ФК «Лос-Анджелес» (26 матчей, 1 гол), с которым принял участие в 3 играх клубного чемпионата мира 2025 в США.
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