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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 15:04 | Обновлено 11 июля 2025, 15:20
1849
4

ОФИЦИАЛЬНО. Марлон Сантос – игрок Шахтера

Бразилец вернулся в донецкий клуб

11 июля 2025, 15:04 | Обновлено 11 июля 2025, 15:20
1849
4
ОФИЦИАЛЬНО. Марлон Сантос – игрок Шахтера
ФК Шахтер. Марлон Сантос

Донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского центрального защитника Марлона Сантоса.

29-летний футболист уже присоединился к команде на сборах в Словении.

Условия сотрудничества между клубом и игроком пока неизвестны. Переход состоялся на правах свободного агента.

Напомним, впервые Марлон перешел в «горняков» за 12 миллионов евро летом 2021 года из итальянского «Сассуоло» и за полгода провел в составе команды 22 матча.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он выступал на правах аренды за итальянскую «Монцу» (30 матчей) и бразильский «Флуминенсе» (30).

В сезоне-2024/25 был игроком ФК «Лос-Анджелес» (26 матчей, 1 гол), с которым принял участие в 3 играх клубного чемпионата мира 2025 в США.

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Лос-Анджелес (MLS) трансферы Шахтер Донецк свободный агент Марлон Сантос трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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vitaha33
Хороший захисник, але дуже повільний
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+1
Pavel_i_C0
В східнячому зоопарку ахмєтава поповнення 
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-2
New Zealander
Я так розумію що на тунісця Грама і захисника з Болівії Дієго Аройо, якого Шахтар придбав 5 місяців тому вже не розраховують? 
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-3
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