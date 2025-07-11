ОФИЦИАЛЬНО. Марлон Сантос – игрок Шахтера

Донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании бразильского центрального защитника Марлона Сантоса.

29-летний футболист уже присоединился к команде на сборах в Словении.

Условия сотрудничества между клубом и игроком пока неизвестны. Переход состоялся на правах свободного агента.

Напомним, впервые Марлон перешел в «горняков» за 12 миллионов евро летом 2021 года из итальянского «Сассуоло» и за полгода провел в составе команды 22 матча.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он выступал на правах аренды за итальянскую «Монцу» (30 матчей) и бразильский «Флуминенсе» (30).

В сезоне-2024/25 был игроком ФК «Лос-Анджелес» (26 матчей, 1 гол), с которым принял участие в 3 играх клубного чемпионата мира 2025 в США.