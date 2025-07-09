Арда Туран ответил на вопрос, вернется ли в Шахтер бразилец Марлон

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран ответил на вопрос по поводу возвращения бразильца Марлона Сантоса, который играл за донецкую команду с лета 2021 до середины 2022 года.

Вопрос был задан на пресс-конференции перед домашним матчем 1-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА с финским «Ильвесом».

– Инсайдер Фабрицио Романо говорит, что в «Шахтер» возвращается центральный защитник Марлон. Как вы можете это прокомментировать?

– Марлон – очень талантливый игрок. Я считаю, что он один из тех, кто может стать примером для всех бразильцев. Он любит работать с мячом, у него хорошие защитные качества, он мне действительно нравится.

Мы рады, что он в нашей организации, и я уверен, что он будет полезен. Но, конечно, Дарио Срна лучше знает, останется ли он здесь на постоянной основе или нет.