Арда Туран ответил на вопрос, вернется ли в Шахтер бразилец Марлон
Главный тренер «Шахтера» считает, что это очень талантливый игрок
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран ответил на вопрос по поводу возвращения бразильца Марлона Сантоса, который играл за донецкую команду с лета 2021 до середины 2022 года.
Вопрос был задан на пресс-конференции перед домашним матчем 1-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА с финским «Ильвесом».
– Инсайдер Фабрицио Романо говорит, что в «Шахтер» возвращается центральный защитник Марлон. Как вы можете это прокомментировать?
– Марлон – очень талантливый игрок. Я считаю, что он один из тех, кто может стать примером для всех бразильцев. Он любит работать с мячом, у него хорошие защитные качества, он мне действительно нравится.
Мы рады, что он в нашей организации, и я уверен, что он будет полезен. Но, конечно, Дарио Срна лучше знает, останется ли он здесь на постоянной основе или нет.
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