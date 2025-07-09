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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 22:27 | Обновлено 09 июля 2025, 22:35
160
0

Арда Туран ответил на вопрос, вернется ли в Шахтер бразилец Марлон

Главный тренер «Шахтера» считает, что это очень талантливый игрок

09 июля 2025, 22:27 | Обновлено 09 июля 2025, 22:35
160
0
Арда Туран ответил на вопрос, вернется ли в Шахтер бразилец Марлон
ФК Шахтер. Марлон Сантос

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран ответил на вопрос по поводу возвращения бразильца Марлона Сантоса, который играл за донецкую команду с лета 2021 до середины 2022 года.

Вопрос был задан на пресс-конференции перед домашним матчем 1-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА с финским «Ильвесом».

– Инсайдер Фабрицио Романо говорит, что в «Шахтер» возвращается центральный защитник Марлон. Как вы можете это прокомментировать?

– Марлон – очень талантливый игрок. Я считаю, что он один из тех, кто может стать примером для всех бразильцев. Он любит работать с мячом, у него хорошие защитные качества, он мне действительно нравится.

Мы рады, что он в нашей организации, и я уверен, что он будет полезен. Но, конечно, Дарио Срна лучше знает, останется ли он здесь на постоянной основе или нет.

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Лига Европы Шахтер Донецк пресс-конференция Арда Туран Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес Марлон Сантос
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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