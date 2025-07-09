Арда ТУРАН: «Я взволнован. Каждая игра для Шахтера – как финал»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию перед домашним матчем 1-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА с финским «Ильвесом»:

– Прежде всего, я бы очень хотел провести эту игру в нашей стране, в Украине, но условия жизни иногда бывают такими. Я хочу призвать всех мировых лидеров быть более сострадательными и пожелать всем мира. Несмотря на то, что мы не играем у себя дома, я хотел бы сказать «добро пожаловать» нашим соперникам. Мы будем играть против команды, у которой есть план и система. Мы старались набрать лучшую форму, готовясь в течение этих 20 дней. Я доверяю своим игрокам и верю в их потенциал. Мы хотим хорошо начать эту очень красивую и особенную историю здесь. Мои футболисты уже имеют такой опыт, ведь они играли на этом уровне раньше, и я верю, что они хорошо начнут завтра, выступая на том же уровне.

– Стартовый состав в спарринге со «Словацко» – это состав на завтрашний матч?

– Нет, это еще не потенциальный стартовый состав на завтрашнюю игру. Я смотрю на этот вопрос так же, как и когда был футболистом. У нас не 11 исполнителей, а 24 – и нам нужны все, потому что можно делать шесть замен за матч. Вы можете знать стартовую одиннадцатку, но как тренер никогда не знаете, какой состав завершит матч.

– «Шахтер» пока не сделал ни одного трансфера этим летом. Хватит ли этого, чтобы пройти «Ильвес» и в целом всю квалификацию еврокубков?

– Я доверяю своим игрокам и их потенциалу. Я всегда это говорю. У нас есть 24 хороших футболиста, которым мы сейчас доверяем. Если нам понадобятся трансферы, мы обсудим это. Но я также считаю, что трансферы за такой короткий срок не принесут пользы команде. Я верю, что с теми игроками, которым мы доверяем сейчас, мы сможем пройти в основной этап Лиги Европы. И если нам что-то понадобится, как, например, трансфер, мы обсудим это с Дарио.

– Вас как игрока трудно удивить еврокубковыми матчами. А что чувствует тренер Арда Туран накануне двойного дебюта?

– Конечно, я взволнован. Действительно взволнован. Но я считаю, что обладаю знаниями и опытом, как создать команду и как побеждать. И я верю, что смогу передать это своим игрокам, а также своей тренерской группе. Могу сказать, что я взволнован. Но, учитывая опыт, не думаю, что у меня возникнут какие-то проблемы.

– В одном из самых первых интервью в статусе тренера донецкой команды вы сказали, что такой клуб, как «Шахтер», не должен начинать сезон так рано. Объясните, в чем, по вашему мнению, проблема такого раннего старта: в том, что трудно правильно распределить силы на весь сезон, или в том, что такой ранний старт – это плохой имиджевый момент для клуба?

– Я имел в виду, что большие европейские клубы начинают участие в еврокубках с основного этапа или, по крайней мере, с раунда плей-офф. И поскольку «Шахтер» – большой клуб в Европе, мы должны были начинать еврокубки именно с этих стадий. Вот что я имел в виду. Так что, может ли такой ранний старт быть недостатком? Мы хотим построить систему и организацию. А когда вы хотите это сделать, вам нужны автоматизмы и определенные механизмы. И чтобы их создать, нужно много повторений. Возможно, нам нужно повторять определенные вещи сотни раз, работая над ними каждый день. У нас есть система. Она основана на пасе и реакции. И нам нужно много повторений, чтобы ее отточить. А что касается раннего старта и его влияния на команду: если это вызовет какие-то физические трудности, то это уже не моя задача, а задача отдела физподготовки. Мы будем использовать самые современные достижения науки. Конечно, это непросто. Но, когда наша страна в таком положении, я не думаю, что мы имеем право жаловаться или искать оправданий.

– Недавно Дарио Срна в интервью испанским СМИ сказал, что Арда Туран – это Диего Симеоне в защите и Луис Энрике в атаке. В этом аспекте, учитывая тот факт, что Симеоне, как известно, любит в «Атлетико» использовать схему с тремя центральными защитниками, вопрос: планируете ли вы в «Шахтере» использовать подобную схему с тремя центрбеками и разделяете ли вы мнение, что схема с тремя центрбеками – это игра с акцентом на защиту? (вопрос от Sport.ua)

– Я не верю в цифры в футболе. Я больше верю в принципы и детали. Что касается этих тренеров – я просто беру их за пример, но не копирую. Есть большая разница между копированием и следованием примеру. Что касается Симеоне – я беру пример с его принципов и деталей, но каждая игра требует отдельного анализа, и для каждой игры нужно свое видение. У меня есть опыт, чтобы внедрять эти принципы и детали. Но в жизни я всегда верил в красивый футбол и в то, чтобы забивать больше. Если я хочу лучшую защиту, то это для того, чтобы иметь лучшую атаку. Также есть другие тренеры, с которых я беру пример: Хиддинк, Райкард, Фатих Терим. Но снова-таки, мы их не копируем, а просто берем пример с их принципов и деталей. Что касается игры с тремя защитниками, то на данный момент мы не рассматриваем эту идею. Но если будет нужно – почему бы и нет?

– «Шахтер» еще ни разу не играл с финнами за 50 лет участия в еврокубках. Для нас это загадка. А для вас как для тренера – это загадочный соперник или вы уже хорошо его знаете?

– Честно скажу, я считаю, что у них очень хорошая организация. В своих матчах национального чемпионата, независимо от того, выигрывали они или проигрывали, они всегда доминировали на поле. Они играют с тремя защитниками. Возможно, кому-то такая схема нравится больше. У них хорошая командная структура. Они владеют мячом, стараются играть в пас. У них есть план на каждую зону поля. Но я верю, что мы очень хорошо их проанализировали до мелочей. Сегодня очень легко получить видео с играми любой команды. И я убежден, что после нашего анализа эта команда уже не является для нас тайной. У них хорошая организация, и мы действительно будем играть против сильной команды завтра. Это будет гораздо более сложный матч, чем многие ожидают. И я верю, что мы действительно готовы к этому матчу. Мы хотим построить семью и организацию. И каждый день для нас будет новым финалом. Потому что, когда страна, футболисты и их семьи находятся в таких условиях, мы должны работать ради того, чтобы делать их счастливыми каждый день. Мы даже не рассматриваем это как две игры – для нас это просто один матч. И я уверен, что завтра мы будем в лучшей форме.

– Какое ваше любимое слово на украинском во время тренировок?

– Пока что мы не очень много говорили на украинском на поле. Больше используем английский. Но давайте сначала одержим победы, а потом уже посмотрим, как хорошо мы говорим по-украински и что именно будем говорить. Пока что нам нравится слово «добре».

– Инсайдер Фабрицио Романо говорит, что в «Шахтер» возвращается центральный защитник Марлон. Как вы можете это прокомментировать?

– Марлон – очень талантливый игрок. Я считаю, что он один из тех, кто может стать примером для всех бразильцев. Он любит работать с мячом, у него хорошие защитные качества, он мне действительно нравится. Мы рады, что он в нашей организации, и я уверен, что он будет полезен. Но, конечно, Дарио лучше знает, останется ли он здесь на постоянной основе или нет.