Николай МАТВИЕНКО: «Если надо будет, могу и вратарем сыграть»

Защитник и капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне матча Лиги Европы УЕФА против «Ильвеса».

– Николай, сборы были тяжелыми?

– Честно, конечно, тяжелыми. Я не знаю команды, которой бы не было тяжело на сборах. Но, думаю, нам это нужно, потому что до официальных матчей очень короткий период, поэтому нужно было это выстрадать и взять максимум из этих дней.

– Как чувствуете себя перед матчем с «Ильвесом»? И насколько вымотаны после этих тренировок?

– Ну, такие изнурительные и тяжелые тренировки уже закончились, в основном к игре мы подходим в хорошем состоянии. Физически, думаю, мы готовы. Остался второй этап – психологический, и, думаю, тут немного сложнее подготовиться и все предусмотреть. Поэтому уже после матча будет понятно, правильно мы подготовились или нет.

– В конце прошлого сезона тебе приходилось играть не только на своей привычной позиции, но и слева в обороне, иногда даже в опорной зоне. С приходом Арды Турана, после ваших разговоров с тренерским штабом, есть ли понимание, будут ли тебя использовать только на родной позиции или и на других тоже? (вопрос от Sport.ua)

– С главным тренером мы еще не разговаривали. Мне, в принципе, нравится играть на любой позиции. Если будет нужно – могу и вратарем. Если будут какие-то проблемы – я всегда рад помочь там, где команда будет в этом нуждаться.

– А комфортно ли тебе? (вопрос от Sport.ua)

– На каждую новую позицию нужно время и немного практики на тренировке, поэтому если выполнять это в течение двух-трех недель, постепенно втягиваешься. Мне это нравится.

– В этом году «Шахтеру», чтобы выйти в основную стадию, нужно провести восемь матчей, а всего до Рождества команда может сыграть 14 еврокубковых поединков. Как вы воспринимаете такую ситуацию: больше матчей – это больше возможностей или больше трудностей?

– Нам, конечно, нужно сыграть как можно больше матчей. Но на этом этапе у нас нет ни 14, ни даже 8 – есть завтрашняя игра и ответная через неделю. Поэтому мы настраиваемся только на эти два поединка.