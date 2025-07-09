Шахтер – Ильвес. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 июля в 21:00 матч первого раунда квалификации ЛЕ в Любляне
Донецкий клуб Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
10 июля в 21:00 встречаются Шахтер Донецк и финаская команда Ильвес Тампере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Любляне, столице Словении, на арене Стожице.
Это будет дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту наставника горняков.
Перед этим матчем Шахтер провел летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
4 июля горняки провели спарринг с хорватской командой Горица (1:0), единственный гол забил Эгиналду.
Затем 6 июля команда Арды Турана сыграла вничью матч против команды Словацко из Чехии (1:1), отличился Невертон.
Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы с Ильвесом пройдет 17 июля в финском Тампере.
Победитель противостояния выйдет в Q2 ЛЕ, где сыграет с турецким Бешикташем, а проигравшая команда перейдет в Q2 Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.
Шахтер – Ильвес. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO.
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