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Лига Европы
Шахтер Донецк
10.07.2025 21:00 - : -
Ильвес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
09 июля 2025, 07:23 | Обновлено 09 июля 2025, 07:34
68
0

Шахтер – Ильвес. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 июля в 21:00 матч первого раунда квалификации ЛЕ в Любляне

09 июля 2025, 07:23 | Обновлено 09 июля 2025, 07:34
68
0
Шахтер – Ильвес. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

Донецкий клуб Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 встречаются Шахтер Донецк и финаская команда Ильвес Тампере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Любляне, столице Словении, на арене Стожице.

Это будет дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту наставника горняков.

Перед этим матчем Шахтер провел летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

4 июля горняки провели спарринг с хорватской командой Горица (1:0), единственный гол забил Эгиналду.

Затем 6 июля команда Арды Турана сыграла вничью матч против команды Словацко из Чехии (1:1), отличился Невертон.

Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы с Ильвесом пройдет 17 июля в финском Тампере.

Победитель противостояния выйдет в Q2 ЛЕ, где сыграет с турецким Бешикташем, а проигравшая команда перейдет в Q2 Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.

Шахтер – Ильвес. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO.

Шахтер – Ильвес
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Трансляция матча В эфире

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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