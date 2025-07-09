Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Ильвес
10 июля в 21:00 в Любляне состоится матч первого раунда квалификации ЛЕ
Донецкий Шахтер начинает свой путь в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
10 июля в 21:00 по киевскому времени команда Арды Турана сыграет первый официальный матч под его руководством.
Соперником горняков станет финский Ильвес из Тампере.
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Встреча пройдет в Любляне, столице Словении, на стадионе Стожице. Ответная игра с Ильвесом запланирована на 17 июля в финском Тампере.
Перед стартом у єврокубках Шахтер провел учебно-тренировочный сбор в Словении, во время которого сыграл два контрольных матча. 4 июля горняки обыграли хорватскую Горицу со счетом (1:0), автором единственного гола стал Эгиналду. А 6 июля донецкая команда сыграла вничью с чешским Словацко (1:1), отличился Невертон.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с турецким Бешикташем.
Проигравшая команда продолжит выступление во втором раунде квалификации Лиги конференций, где соперником станет нидерландский АЗ Алкмаар.
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Ильвес
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO.
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