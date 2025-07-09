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Лига Европы
09 июля 2025, 07:43 | Обновлено 09 июля 2025, 07:52
615
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Ильвес

10 июля в 21:00 в Любляне состоится матч первого раунда квалификации ЛЕ

09 июля 2025, 07:43 | Обновлено 09 июля 2025, 07:52
615
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Ильвес
Коллаж Sport.ua

Донецкий Шахтер начинает свой путь в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 по киевскому времени команда Арды Турана сыграет первый официальный матч под его руководством.

Соперником горняков станет финский Ильвес из Тампере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча пройдет в Любляне, столице Словении, на стадионе Стожице. Ответная игра с Ильвесом запланирована на 17 июля в финском Тампере.

Перед стартом у єврокубках Шахтер провел учебно-тренировочный сбор в Словении, во время которого сыграл два контрольных матча. 4 июля горняки обыграли хорватскую Горицу со счетом (1:0), автором единственного гола стал Эгиналду. А 6 июля донецкая команда сыграла вничью с чешским Словацко (1:1), отличился Невертон.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с турецким Бешикташем.

Проигравшая команда продолжит выступление во втором раунде квалификации Лиги конференций, где соперником станет нидерландский АЗ Алкмаар.

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Ильвес

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO.

Шахтер – Ильвес
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Трансляция матча В эфире

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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