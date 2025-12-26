Натерпелся. У Лунина состоялся важный разговор с Пересом и Алонсо

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил сменить клубную прописку, сообщает ElNacional.cat.

По информации источника, у 26-летнего голкипера уже состоялся разговор с президентом «сливочных» Флорентино Пересом и главным тренером команды Хаби Алонсо. Украинец сообщил, что летом хочет сменить клубную прописку, поскольку недоволен тем, что не получает стабильной игровой практики.

В текущем сезоне Лунин сыграл в составе «Реала» два матча. В этих встречах Андрей пропустил пять голов, что не помешало «сливочным» одержать две победы. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Ранее испанский журналист отреагировал на суперсейв Лунина словами «это печально и обидно».