28 декабря состоялся матч «Сандерленда» и «Лидса» в 18-м туре Английской Премьер-лиги.

Поединок на «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде завершился без победителя: команды обменялись голами и расписали ничью.

Впервые в заявку «Сандерленда» попал украинец Тимур Тютёров, который просидел весь матч на скамейке запасных.

После матча «Лидс» остался на 16-й позиции (20 очков), «Сандерленд» – седьмой (28 очков).

Английская Премьер-лига. 18-й тур, 28 декабря

«Сандерленд» – «Лидс» – 1:1

Голы: Адінгра, 28 — Калверт-Льюин, 47

Видео голов и обзор матча: