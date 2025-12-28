Сандерленд – Лидс – 1:1. Украинец – в заявке хозяев. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ
28 декабря состоялся матч «Сандерленда» и «Лидса» в 18-м туре Английской Премьер-лиги.
Поединок на «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде завершился без победителя: команды обменялись голами и расписали ничью.
Впервые в заявку «Сандерленда» попал украинец Тимур Тютёров, который просидел весь матч на скамейке запасных.
После матча «Лидс» остался на 16-й позиции (20 очков), «Сандерленд» – седьмой (28 очков).
Английская Премьер-лига. 18-й тур, 28 декабря
«Сандерленд» – «Лидс» – 1:1
Голы: Адінгра, 28 — Калверт-Льюин, 47
Видео голов и обзор матча:
События матча
