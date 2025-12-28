Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Сандерленд – Лидс – 1:1. Украинец – в заявке хозяев. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Сандерленд
28.12.2025 16:00 – FT 1 : 1
Лидс
Англия
28 декабря 2025, 22:46 | Обновлено 28 декабря 2025, 23:24
Сандерленд – Лидс – 1:1. Украинец – в заявке хозяев. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ

Сандерленд – Лидс – 1:1. Украинец – в заявке хозяев. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 декабря состоялся матч «Сандерленда» и «Лидса» в 18-м туре Английской Премьер-лиги.

Поединок на «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде завершился без победителя: команды обменялись голами и расписали ничью.

Впервые в заявку «Сандерленда» попал украинец Тимур Тютёров, который просидел весь матч на скамейке запасных.

После матча «Лидс» остался на 16-й позиции (20 очков), «Сандерленд» – седьмой (28 очков).

Английская Премьер-лига. 18-й тур, 28 декабря

«Сандерленд» – «Лидс» – 1:1

Голы: Адінгра, 28 — Калверт-Льюин, 47

Видео голов и обзор матча:

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Лидс), асcист Бренден Ааронсон.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Адингра (Сандерленд), асcист Гранит Джака.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
