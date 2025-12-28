Сыграл ли Тутеров? Сандерленд поделил очки с Лидсом

В воскресенье, 28 декабря, состоялся матч 18-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Лидсом».

Поединок проходил на «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 – в составе хозяев гол забил Симон Адингра, у гостей в шестой игре кряду отличился Доминик Калверт-Льюин.

Украинский вингер «Сандерленда» Тимур Тутеров впервые попал в заявку своей команд, но на поле не вышел.

С 28 очками «Сандерленд» идет седьмым в таблице. «Лидс» с 20 очками – 16-й.

Чемпионат Англии. 18-й тур

Сандерленд – Лидс – 1:1

Голы: Адингра, 28 – Калверт-Льюин, 47

Getty Images/Global Images Ukraine.

