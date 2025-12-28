Сыграл ли Тутеров? Сандерленд поделил очки с Лидсом
Команды разошлись миром – 1:1
В воскресенье, 28 декабря, состоялся матч 18-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Лидсом».
Поединок проходил на «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Команды сыграли вничью со счетом 1:1 – в составе хозяев гол забил Симон Адингра, у гостей в шестой игре кряду отличился Доминик Калверт-Льюин.
Украинский вингер «Сандерленда» Тимур Тутеров впервые попал в заявку своей команд, но на поле не вышел.
С 28 очками «Сандерленд» идет седьмым в таблице. «Лидс» с 20 очками – 16-й.
Чемпионат Англии. 18-й тур
Сандерленд – Лидс – 1:1
Голы: Адингра, 28 – Калверт-Льюин, 47
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярослав покинет команду
Мэр Киева лишил Лыскун стипендии