Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграл ли Тутеров? Сандерленд поделил очки с Лидсом
Англия
28 декабря 2025, 18:02 |
589
0

Сыграл ли Тутеров? Сандерленд поделил очки с Лидсом

Команды разошлись миром – 1:1

28 декабря 2025, 18:02 |
589
0
Сыграл ли Тутеров? Сандерленд поделил очки с Лидсом
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандерленд

В воскресенье, 28 декабря, состоялся матч 18-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Лидсом».

Поединок проходил на «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 – в составе хозяев гол забил Симон Адингра, у гостей в шестой игре кряду отличился Доминик Калверт-Льюин.

Украинский вингер «Сандерленда» Тимур Тутеров впервые попал в заявку своей команд, но на поле не вышел.

С 28 очками «Сандерленд» идет седьмым в таблице. «Лидс» с 20 очками – 16-й.

Чемпионат Англии. 18-й тур

Сандерленд – Лидс – 1:1

Голы: Адингра, 28 – Калверт-Льюин, 47

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Хойлунд забил за Наполи в Серии А больше, чем за МЮ в АПЛ в прошлом сезоне
Впечатляющая сумма. Довбик может сменить клуб зимой, сделано предложение
Впервые с сезона 1959/60. Игрок Лидса забил в 6 матчах чемпионата подряд
Тимур Тутеров Сандерленд Лидс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Симон Адингра Доминик Калверт-Льюин
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Футбол | 27 декабря 2025, 21:03 4
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера

Ярослав покинет команду

Кличко решил наказать предательницу Украины
Бокс | 28 декабря 2025, 08:29 1
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины

Мэр Киева лишил Лыскун стипендии

Наркотики или подпольные ставки. В Эквадоре убито 5 футболистов за 4 месяца
Футбол | 28.12.2025, 11:27
Наркотики или подпольные ставки. В Эквадоре убито 5 футболистов за 4 месяца
Наркотики или подпольные ставки. В Эквадоре убито 5 футболистов за 4 месяца
В Карпатах определились, кого хотят видеть на посту тренера команды
Футбол | 28.12.2025, 17:32
В Карпатах определились, кого хотят видеть на посту тренера команды
В Карпатах определились, кого хотят видеть на посту тренера команды
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28.12.2025, 09:17
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 6
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 32
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 35
Футбол
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 16
Футбол
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
28.12.2025, 09:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем