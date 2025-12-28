В воскресенье, 28 декабря, состоится поединок 18-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Сандерленд

Для новичка Премьер-лиги текущий сезон проходит неплохо. После 17 туров чемпионата «Сандерленд» имеет на счету 27 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. Лишь 3 зачетных пункта отделяют клуб и от 4-й, и от 10-й позиции.

Из Кубка Карабао «Сандерленд» вылетел в матче 1/32 финала против «Хаддерсфилда». В Кубке Англии черные коты начнут свой путь с такой же стадии игрой против «Эвертона».

Лидс

Действующие победители Чемпионшипа выступают в Премьер-лиге немного хуже, хотя их результаты также удовлетворительны. За 17 матчей «Лидс» завоевал 19 зачетных пунктов, позволяющих ему находиться на 16-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета сейчас составляет уже 6 баллов – столько же очков отделяет «павлинов» от 9-й позиции.

Из Кубка Карабао «Лидс» также вылетел на стадии 1/32 финала из-за проигрыша «Шеффилда Венздей». В Кубке Англии «павлины» начнут выступления поединком против «Дерби Каунти».

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы провели между собой 4 игры. 1 раз побеждал «Лидс», еще 1 выигрыш завоевал «Сандерленд», а остальные 2 поединка завершились вничью.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Лидса» длится уже 4 матча подряд. За это время клуб одержал 2 победы и 2 ничьи.

«Сандерленд» забил всего 19 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й худший результат среди всех команд.

«Сандерленд» не проигрывает дома уже 7 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.62.