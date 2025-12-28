На зло Милану. Интер обыграл Аталанту и завершил год лидером Серии А

Вечером 28 декабря состоялся главный матч 17-го тура Серии А: «Аталанта» против «Интера».

Стадион «New Balance Arena» в Бергамо стал местом встречи команд.

Уже в первом тайме гости открыли счет в матче благодаря точному удару Маркуса Тюрама. Тем не менее, судья решил отменить гол после просмотра VAR.

Поединок постепенно приближался к безголевой ничьей, пока «Аталанта» сама не привезла мяч: защитник ошибся при поперечной передаче, «Интер» воспользовался этим – гол Лаутаро Мартинеса.

«Аталанта» спасти ситуацию не смогла, судья зафиксировал победу «змей» – 1:0.

Текущий год «Интер» завершает лидером Серии А (36 очков), обойдя «Милан» на один пункт. «Аталанта» всего десятая (22 балла).

Серия А. 17-й тур, 28 декабря

«Аталанта» – «Интер» – 0:1

Гол: Мартинес, 65

Фотогалерея матча: