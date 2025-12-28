Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Чемпионат Италии
Аталанта
28.12.2025 21:45 – FT 0 : 1
Интер Милан
Италия
28 декабря 2025, 23:40
76
0

На зло Милану. Интер обыграл Аталанту и завершил год лидером Серии А

Ошибка защитника «богини» стала роковой в матче

28 декабря 2025, 23:40 | Обновлено 28 декабря 2025, 23:46
76
0
На зло Милану. Интер обыграл Аталанту и завершил год лидером Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Вечером 28 декабря состоялся главный матч 17-го тура Серии А: «Аталанта» против «Интера».

Стадион «New Balance Arena» в Бергамо стал местом встречи команд.

Уже в первом тайме гости открыли счет в матче благодаря точному удару Маркуса Тюрама. Тем не менее, судья решил отменить гол после просмотра VAR.

Поединок постепенно приближался к безголевой ничьей, пока «Аталанта» сама не привезла мяч: защитник ошибся при поперечной передаче, «Интер» воспользовался этим – гол Лаутаро Мартинеса.

«Аталанта» спасти ситуацию не смогла, судья зафиксировал победу «змей» – 1:0.

Текущий год «Интер» завершает лидером Серии А (36 очков), обойдя «Милан» на один пункт. «Аталанта» всего десятая (22 балла).

Серия А. 17-й тур, 28 декабря

«Аталанта» – «Интер» – 0:1

Гол: Мартинес, 65

Фотогалерея матча:

