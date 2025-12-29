Лидер ПСЖ заявил, что планирует получить французское гражданство

Капитан «ПСЖ» Маркиньос сообщил о своем намерении оформить французское подданство.

«Мы занимаемся этим вопросом, и моя супруга уже направила документы! Я также подготавливаю все необходимое для подачи заявления. Стать официально французом и парижанином было бы для меня огромным счастьем.

Я провел 18 лет в Бразилии и уже 13 лет живу во Франции, поэтому совершенно естественно, что я во многом чувствую себя парижанином. Здесь появились на свет мои дети, и жена находится рядом со мной практически с самого момента моего переезда.

Почему бы не остаться в Париже навсегда? Однако подобные решения требуют тщательного обдумывания. Сколько еще лет я буду выступать здесь или чем займусь после ухода из спорта? Время покажет», – отметил Маркиньос.