Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер ПСЖ заявил, что планирует получить французское гражданство
Франция
29 декабря 2025, 00:59 |
139
0

Лидер ПСЖ заявил, что планирует получить французское гражданство

Остается навсегда?

29 декабря 2025, 00:59 |
139
0
Лидер ПСЖ заявил, что планирует получить французское гражданство
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «ПСЖ» Маркиньос сообщил о своем намерении оформить французское подданство.

«Мы занимаемся этим вопросом, и моя супруга уже направила документы! Я также подготавливаю все необходимое для подачи заявления. Стать официально французом и парижанином было бы для меня огромным счастьем.

Я провел 18 лет в Бразилии и уже 13 лет живу во Франции, поэтому совершенно естественно, что я во многом чувствую себя парижанином. Здесь появились на свет мои дети, и жена находится рядом со мной практически с самого момента моего переезда.

Почему бы не остаться в Париже навсегда? Однако подобные решения требуют тщательного обдумывания. Сколько еще лет я буду выступать здесь или чем займусь после ухода из спорта? Время покажет», – отметил Маркиньос.

По теме:
ВИДЕО. Дембеле и Ямаль привлекли внимание на Globe Soccer Awards
Globe Soccer Awards 2025. Все обладатели наград: от Дембеле до Роналду
Без Рафиньи. Обнародована команда года по версии IFFHS
Маркиньос ПСЖ Лига 1 (Франция) Франция
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28 декабря 2025, 08:01 6
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху

Александр поблагодарил за вечер бокса в Эр-Рияде

БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
Футбол | 28 декабря 2025, 12:24 1
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»

Филипп рассказал об уходе из житомирской команды

Лучший волейболист Украины-2025. Итоги голосования
Волейбол | 28.12.2025, 20:07
Лучший волейболист Украины-2025. Итоги голосования
Лучший волейболист Украины-2025. Итоги голосования
«Не исключаю». Лучший бомбардир УПЛ может сменить клуб уже зимой
Футбол | 28.12.2025, 23:58
«Не исключаю». Лучший бомбардир УПЛ может сменить клуб уже зимой
«Не исключаю». Лучший бомбардир УПЛ может сменить клуб уже зимой
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28.12.2025, 09:17
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
27.12.2025, 11:50 1
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 21
Бокс
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем