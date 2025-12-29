Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко и Ноттингем Форест узнали трагическое известие
Англия
29 декабря 2025, 00:32 |
618
0

Зинченко и Ноттингем Форест узнали трагическое известие

Из жизни ушел легенда клуба Джон Робертсон

29 декабря 2025, 00:32 |
618
0
Зинченко и Ноттингем Форест узнали трагическое известие
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Робертсон

Английский Ноттингем Форест, цвета которого сейчас защищает украинец Александр Зинченко, сообщил трагическую новость – на 72-м году жизни скончался легендарный футболист клуба Джон Робертсон.

«С разбитыми сердцами сообщаем о смерти нашей легенды и друга Джона Робертсона. Он был исключительной личностью для Ноттингем Форест – двукратным обладателем Кубка чемпионов. Его талант, скромность и преданность клубу никогда не будут забыты», – говорится в заявлении.

Робертсон выступал за Форест на протяжении многих лет, проведя 350 матчей, в которых забил 71 гол и отдал 36 результативных передач, став одним из символов самой успешной эпохи клуба.

Робертсон приложил руку к крупнейшим победам в истории клуба – золоту АПЛ и двум титулам европейского Кубка чемпионов.

По теме:
ВИДЕО. С пивом на горе! Жена Зинченко показала, как отдыхает в Карпатах
С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины
ВИДЕО. Гвардиола едва сдержал гнев после победы в матче АПЛ
Александр Зинченко Ноттингем Форест смерть чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Футбол | 28 декабря 2025, 04:36 6
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой

Егор Ярмолюк проводит фантастический сезон в Брентфорде

Призер УПЛ нацелился на днепровского Мбаппе. Он провалил 2 просмотра
Футбол | 28 декабря 2025, 23:55 0
Призер УПЛ нацелился на днепровского Мбаппе. Он провалил 2 просмотра
Призер УПЛ нацелился на днепровского Мбаппе. Он провалил 2 просмотра

Даниэль Кивинда может перейти в Александрию

Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Футбол | 28.12.2025, 13:24
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Теннис | 28.12.2025, 19:36
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Кличко решил наказать предательницу Украины
Бокс | 28.12.2025, 08:29
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 16
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
28.12.2025, 09:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем