Зинченко и Ноттингем Форест узнали трагическое известие
Из жизни ушел легенда клуба Джон Робертсон
Английский Ноттингем Форест, цвета которого сейчас защищает украинец Александр Зинченко, сообщил трагическую новость – на 72-м году жизни скончался легендарный футболист клуба Джон Робертсон.
«С разбитыми сердцами сообщаем о смерти нашей легенды и друга Джона Робертсона. Он был исключительной личностью для Ноттингем Форест – двукратным обладателем Кубка чемпионов. Его талант, скромность и преданность клубу никогда не будут забыты», – говорится в заявлении.
Робертсон выступал за Форест на протяжении многих лет, проведя 350 матчей, в которых забил 71 гол и отдал 36 результативных передач, став одним из символов самой успешной эпохи клуба.
Робертсон приложил руку к крупнейшим победам в истории клуба – золоту АПЛ и двум титулам европейского Кубка чемпионов.
We are heartbroken to announce the passing of Nottingham Forest legend and dear friend, John Robertson.— Nottingham Forest (@NFFC) December 25, 2025
A true great of our Club and a double European Cup winner, John’s unrivalled talent, humility and unwavering devotion to Nottingham Forest will never ever be forgotten.
Our… pic.twitter.com/oE2dyDmQyu
