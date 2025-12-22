Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
22 декабря 2025, 23:36 |
1136
0

Украинский защитник не вернется в Арсенал

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник сборной Украины Александр Зинченко вторую часть текущего сезона проведет в «Ноттингем Форест», за который он выступает на правах аренды, сообщает The Telegraph.

По информации источника, двукратный обладатель Кубка чемпионов планирует зимой усилить позицию на левом фланге обороны. Однако это не повлияет на ситуацию с будущим украинца, ведь у «Ноттингем Форест» нет опции возврата игрока лондонскому «Арсеналу» в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне семь матчей. Результативными действиями в них украинец не отметился. Аренда Александра в «Ноттингем Форест» рассчитана до лета 2026 года.

Ранее Зинченко рассказал о ситуации со своим будущим.

Александр Зинченко Арсенал Лондон Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
