Спортинг одолел Риу Аве и оторвался от Бенфики с украинцами. Лидирует Порту
Зелено-белые львы отгрузили 4 мяча в ворота соперников
Лиссабонский Спортинг разгромил Риу Аве со счетом 4:0 в матче 16-го тура чемпионата Португалии.
Поединок состоялся 28 декабря на стадионе Эштадиу Жозе Алваладе в Лиссабоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева открыли счет на 34-й минуте, Луис Суарес точно пробил после передачи Жоау Симоеша. После перерыва Спортинг полностью доминировал на поле.
На 53-й минуте Макси Араухо удвоил преимущество после ассиста Суареса, а спустя 7 минут сам Суарес забил второй мяч в матче после передачи Тринкау. Точку в игре Луис поставил на 61-й минуте, оформив хет-трик и доведя счет до разгромного.
Спортинг оторвался на 5 очков от Бенфики (за которую играют Анатолий Трубин и Георгий Судаков), а также сократил отставание до 2 пунктов.
Лидеры: Порту (43 очка), Спортинг (41), Бенфика (36), Жил Висенте (27), Брага (26).
Чемпионат Португалии. 16-й тур, 28 декабря
Спортинг – Риу Аве – 4:0
Голы: Суарес, 34, 60, 61, Араухо, 53
Арока – Жил Висенте – 2:2
Голы: Ли Хен-Чжу, 8, Тресса, 12 – Пабло, 41, Мурило де Соуза, 48
Каза Пия – Витория Гимарайнш – 0:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|15
|14
|1
|0
|33 - 4
|29.12.25 22:15 Порту - АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту
|43
|2
|Спортинг Лиссабон
|16
|13
|2
|1
|46 - 8
|02.01.26 22:45 Жил Висенте - Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора
|41
|3
|Бенфика
|16
|10
|6
|0
|33 - 10
|03.01.26 20:00 Бенфика - Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика
|36
|4
|Жил Висенте
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|02.01.26 22:45 Жил Висенте - Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела
|27
|5
|Брага
|16
|7
|5
|4
|28 - 15
|03.01.26 20:00 Эштрела Амадора - Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага01.12.25 Арока 0:4 Брага
|26
|6
|Фамаликау
|16
|6
|5
|5
|20 - 13
|04.01.26 22:30 Алверка - Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау
|23
|7
|Витория Гимараеш
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|02.01.26 20:00 Витория Гимараеш - Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС
|22
|8
|Морейренсе
|15
|6
|3
|6
|21 - 24
|03.01.26 22:30 АВС - Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе
|21
|9
|Эшторил
|16
|5
|5
|6
|27 - 26
|03.01.26 20:00 Бенфика - Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе30.11.25 Порту 1:0 Эшторил
|20
|10
|Эштрела Амадора
|16
|4
|6
|6
|20 - 24
|03.01.26 20:00 Эштрела Амадора - Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора
|18
|11
|Риу Аве
|16
|3
|8
|5
|19 - 28
|04.01.26 17:30 Риу Аве - Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара
|17
|12
|Алверка
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|04.01.26 22:30 Алверка - Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка
|17
|13
|Насьонал
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|02.01.26 20:00 Витория Гимараеш - Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал
|16
|14
|Санта Клара
|15
|4
|4
|7
|11 - 15
|04.01.26 20:00 Санта Клара - Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон
|16
|15
|Каза Пия
|16
|3
|5
|8
|16 - 29
|04.01.26 17:30 Риу Аве - Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка
|14
|16
|Арока
|16
|3
|5
|8
|17 - 39
|03.01.26 17:30 Тондела - Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока01.12.25 Арока 0:4 Брага
|14
|17
|Тондела
|15
|2
|3
|10
|9 - 27
|03.01.26 17:30 Тондела - Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш
|9
|18
|АВС
|15
|0
|4
|11
|11 - 39
|29.12.25 22:15 Порту - АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте
|4
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Наполи» претендует на Цитаишвили
Александр поблагодарил за вечер бокса в Эр-Рияде