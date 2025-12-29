Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг одолел Риу Аве и оторвался от Бенфики с украинцами. Лидирует Порту
Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
28.12.2025 22:30 – FT 4 : 0
Риу Аве
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
29 декабря 2025, 00:47 | Обновлено 29 декабря 2025, 01:07
33
0

Спортинг одолел Риу Аве и оторвался от Бенфики с украинцами. Лидирует Порту

Зелено-белые львы отгрузили 4 мяча в ворота соперников

29 декабря 2025, 00:47 | Обновлено 29 декабря 2025, 01:07
33
0
Спортинг одолел Риу Аве и оторвался от Бенфики с украинцами. Лидирует Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонский Спортинг разгромил Риу Аве со счетом 4:0 в матче 16-го тура чемпионата Португалии.

Поединок состоялся 28 декабря на стадионе Эштадиу Жозе Алваладе в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева открыли счет на 34-й минуте, Луис Суарес точно пробил после передачи Жоау Симоеша. После перерыва Спортинг полностью доминировал на поле.

На 53-й минуте Макси Араухо удвоил преимущество после ассиста Суареса, а спустя 7 минут сам Суарес забил второй мяч в матче после передачи Тринкау. Точку в игре Луис поставил на 61-й минуте, оформив хет-трик и доведя счет до разгромного.

Спортинг оторвался на 5 очков от Бенфики (за которую играют Анатолий Трубин и Георгий Судаков), а также сократил отставание до 2 пунктов.

Лидеры: Порту (43 очка), Спортинг (41), Бенфика (36), Жил Висенте (27), Брага (26).

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 28 декабря

Спортинг – Риу Аве – 4:0

Голы: Суарес, 34, 60, 61, Араухо, 53

Арока – Жил Висенте – 2:2

Голы: Ли Хен-Чжу, 8, Тресса, 12 – Пабло, 41, Мурило де Соуза, 48

Каза Пия – Витория Гимарайнш – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 15 14 1 0 33 - 4 29.12.25 22:15 Порту - АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту 43
2 Спортинг Лиссабон 16 13 2 1 46 - 8 02.01.26 22:45 Жил Висенте - Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора 41
3 Бенфика 16 10 6 0 33 - 10 03.01.26 20:00 Бенфика - Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика 36
4 Жил Висенте 16 7 6 3 21 - 11 02.01.26 22:45 Жил Висенте - Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела 27
5 Брага 16 7 5 4 28 - 15 03.01.26 20:00 Эштрела Амадора - Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага01.12.25 Арока 0:4 Брага 26
6 Фамаликау 16 6 5 5 20 - 13 04.01.26 22:30 Алверка - Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау 23
7 Витория Гимараеш 16 6 4 6 16 - 21 02.01.26 20:00 Витория Гимараеш - Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС 22
8 Морейренсе 15 6 3 6 21 - 24 03.01.26 22:30 АВС - Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе 21
9 Эшторил 16 5 5 6 27 - 26 03.01.26 20:00 Бенфика - Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе30.11.25 Порту 1:0 Эшторил 20
10 Эштрела Амадора 16 4 6 6 20 - 24 03.01.26 20:00 Эштрела Амадора - Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора 18
11 Риу Аве 16 3 8 5 19 - 28 04.01.26 17:30 Риу Аве - Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара 17
12 Алверка 16 5 2 9 16 - 27 04.01.26 22:30 Алверка - Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка 17
13 Насьонал 15 4 4 7 17 - 21 02.01.26 20:00 Витория Гимараеш - Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал 16
14 Санта Клара 15 4 4 7 11 - 15 04.01.26 20:00 Санта Клара - Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон 16
15 Каза Пия 16 3 5 8 16 - 29 04.01.26 17:30 Риу Аве - Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка 14
16 Арока 16 3 5 8 17 - 39 03.01.26 17:30 Тондела - Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока01.12.25 Арока 0:4 Брага 14
17 Тондела 15 2 3 10 9 - 27 03.01.26 17:30 Тондела - Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш 9
18 АВС 15 0 4 11 11 - 39 29.12.25 22:15 Порту - АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте 4
Полная таблица

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон), асcист Франсишку Тринкан.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Араухо (Спортинг Лиссабон), асcист Луис Хавьер Суарес.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон), асcист Жоау Симоэш.
По теме:
Кот-д’Ивуар – Камерун – 1:1. Диалло и автогол Конана. Видео голов и обзор
Слоны и львы поделили джунгли. Кот-д'Ивуар и Камерун разошлись миром
Назло Милану. Интер обыграл Аталанту и завершил год лидером Серии А
чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Риу Аве Бенфика Брага Арока Жил Висенте Витория Гимараеш Каза Пия видео голов и обзор Максимилиано Араухо Франсишку Тринкау Георгий Судаков Анатолий Трубин Луис Хавьер Суарес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Футбол | 28 декабря 2025, 07:55 35
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо

«Наполи» претендует на Цитаишвили

Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28 декабря 2025, 08:01 6
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху

Александр поблагодарил за вечер бокса в Эр-Рияде

Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Футбол | 28.12.2025, 08:53
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Теннис | 28.12.2025, 19:36
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Призер УПЛ нацелился на днепровского Мбаппе. Он провалил 2 просмотра
Футбол | 28.12.2025, 23:55
Призер УПЛ нацелился на днепровского Мбаппе. Он провалил 2 просмотра
Призер УПЛ нацелился на днепровского Мбаппе. Он провалил 2 просмотра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 6
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
28.12.2025, 09:45 1
Бокс
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 5
Бокс
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем