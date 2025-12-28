Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спортинг – Риу Аве. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
28.12.2025 22:30 - : -
Риу Аве
Португалия
Спортинг – Риу Аве. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 28 декабря в 22:30 по Киеву

Спортинг – Риу Аве. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 декабря, в рамках португальской Примейри свой матч проведут Спортинг – Риу Аве. Начало противостояния запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Спортинг

Столичный клуб хорошо выглядит в этом сезоне, но в чемпионате идет только вторым, отставая от первого Порту на 5 очков. Причина такого разрыва, почти безошибочная игра конкурента. Спортинг может похвастаться тем, что является самой результативной командой чемпионата, причем с солидным отрывом. Разница мячей на своем поле у клуба 23:3, в семи матчах, иными словами, забивают больше трех голов за игру в среднем.

В последнем туре команда обыграла на выезде крепкий Гимарайнш со счетом 4:1. Где-то надо держать в уме и Лигу чемпионов, где клуб пока уверенно держится в зоне плей-офф, занимая 14 место. Сразу восемь игроков пропустят предстоящую встречу по разным причинам.

Риу Аве

В текущем сезоне Риу Аве лидер по количеству ничьих, целых 8 в 15 матчах. Команда занимает 11 строчку в чемпионате, имея 4 очка отрыва от опасной зоны. В последнем туре клуб сыграл 2:2 в гостях против Жил Висенте, соперник сравнял счет только на 90+10 минуте.

Стоит обратить внимание на тот факт, что Риу Аве в этом сезоне хорошо играет в гостях, всего одно поражение в 8 противостояниях. Даже при таких раскладах, тягаться на выезде со Спортингом будет сложно. Предстоящий матч вынуждены пропустить пятеро игроков.

Личные встречи

У клубов немалая история очных противостояний, только в прошлом сезоне они пересекались четыре раза. В чемпионате Спортинг выиграл 3:1 дома и 3:0 в гостях, а потом еще и в кубке – 2:0 на своем поле и 2:1 на выезде. Последний раз Риу Аве побеждал в 2019 году.

Прогноз

Судя по котировкам, букмекеры не сомневаются в победе хозяев поля, но Риу Аве не так прост, команда может создать проблемы именитому сопернику. Я не сомневаюсь в том, что Спортинг будет играть первым номером, стараясь доминировать, гостям и не надо бороться за инициативу, важно построить игру от обороны. Предположу, что у хозяев возникнут трудности в этой встрече, поставлю на обмен голами за 2,2.

Прогноз Sport.ua
Спортинг Лиссабон
28 декабря 2025 -
22:30
Риу Аве
Обе забьют 2.22 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Спортинг Лиссабон Риу Аве чемпионат Португалии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
