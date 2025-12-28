Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арина Соболенко – Ник Кирьос. Битва полов в Дубае. Видеообзор матча
Другие новости
28 декабря 2025, 23:20
Арина Соболенко – Ник Кирьос. Битва полов в Дубае. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор выставочного матча в ОАЭ

Арина Соболенко – Ник Кирьос. Битва полов в Дубае. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 декабря австралийский теннисист Ник Кирьос переиграл Арину Соболенко в Битве полов.

Выставочный матч между Кирьосом и Соболенко прошел 28 декабря в Дубае, ОАЭ. Ник победил в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

🏆 Битва полов. Дубай (ОАЭ), 28 декабря

🏳️ Арина Соболенко – Ник Кирьос – 3:6, 3:6

Видеообзор матча

Ник Кирьос Арина Соболенко теннисные видеообзоры выставочный матч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
