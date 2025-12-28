Арина Соболенко – Ник Кирьос. Битва полов в Дубае. Видеообзор матча

28 декабря австралийский теннисист Ник Кирьос переиграл Арину Соболенко в Битве полов.

Выставочный матч между Кирьосом и Соболенко прошел 28 декабря в Дубае, ОАЭ. Ник победил в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

🏆 Битва полов. Дубай (ОАЭ), 28 декабря

🏳️ Арина Соболенко – Ник Кирьос – 3:6, 3:6

Видеообзор матча