Другие новости28 декабря 2025, 23:20 |
252
0
Арина Соболенко – Ник Кирьос. Битва полов в Дубае. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор выставочного матча в ОАЭ
28 декабря 2025, 23:20 |
252
0
28 декабря австралийский теннисист Ник Кирьос переиграл Арину Соболенко в Битве полов.
Выставочный матч между Кирьосом и Соболенко прошел 28 декабря в Дубае, ОАЭ. Ник победил в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
🏆 Битва полов. Дубай (ОАЭ), 28 декабря
🏳️ Арина Соболенко – Ник Кирьос – 3:6, 3:6
Видеообзор матча
Комментарии 0
