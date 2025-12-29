ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала сексуальную фигуру

Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука – Кристина Яремчук – поделилась в Instagram эффектной сторис, которая не оставила равнодушными подписчиков.

На снимке Кристина позирует перед зеркалом в ярком розовом купальнике, подчеркнув стройную фигуру, подтянутые ноги и изящные формы.

Образ выглядит максимально женственно и сексуально, а уверенная подача лишь усилила впечатление.

Кристина регулярно делится подобными кадрами, собирая волну комплиментов в соцсетях.