ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала сексуальную фигуру
Яркая сторис Кристины Яремчук привлекла внимание болельщиков
Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука – Кристина Яремчук – поделилась в Instagram эффектной сторис, которая не оставила равнодушными подписчиков.
На снимке Кристина позирует перед зеркалом в ярком розовом купальнике, подчеркнув стройную фигуру, подтянутые ноги и изящные формы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Образ выглядит максимально женственно и сексуально, а уверенная подача лишь усилила впечатление.
Кристина регулярно делится подобными кадрами, собирая волну комплиментов в соцсетях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мэр Киева лишил Лыскун стипендии
Вспомним всех украинских футболистов, имевших в своем активе результативные передачи в Примейре