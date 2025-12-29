Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 декабря 2025, 01:35
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала сексуальную фигуру

Яркая сторис Кристины Яремчук привлекла внимание болельщиков

Instagram. Кристина Яремчук

Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа ЯремчукаКристина Яремчук – поделилась в Instagram эффектной сторис, которая не оставила равнодушными подписчиков.

На снимке Кристина позирует перед зеркалом в ярком розовом купальнике, подчеркнув стройную фигуру, подтянутые ноги и изящные формы.

Образ выглядит максимально женственно и сексуально, а уверенная подача лишь усилила впечатление.

Кристина регулярно делится подобными кадрами, собирая волну комплиментов в соцсетях.

