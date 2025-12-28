ВИДЕО. Ламин Ямаль рассмешил всех своим ответом. Говорил про маму

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал обладателем награды имени Диего Марадоны и ответил на вопрос ведущей, который быстро стал вирусным в соцсетях.

Футболиста спросили, что он хотел бы, чтобы люди знали о нем. В ответ Ямаль сказал: «Я хочу, чтобы все знали: дома главная – моя мама».

Эта фраза вызвала смех в зале, в том числе не сдержал эмоций легендарный Криштиану Роналду, который присутствовал на церемонии и отреагировал искренним смехом.

Видео с этим моментом быстро разошлось по соцсетям, собрав сотни тысяч просмотров и положительные комментарии от болельщиков, которые оценили искренность и чувство юмора молодой звезды «Барселоны».