Major League Soccer
28 декабря 2025, 22:55 | Обновлено 28 декабря 2025, 23:06
Украинский легионер покинул Косово и может перебраться в США

Денис Костышин сейчас свободный агент

Украинский легионер покинул Косово и может перебраться в США
ФК Колос. Денис Костышин

Как стало известно Sport.ua, после того, как косовский ФК «Дрита» и 28-летний украинский легионер Денис Костышин по обоюдному согласию сторон решили прекратить сотрудничество, у полузащитника есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Он склоняется к тому, что это будет зарубежный клуб. В частности, не исключено возвращение в США, где Костышин в 2023 году уже выступал за «Эль-Пасо». Но сейчас интерес к нему проявляет другая команда из Чемпионшипа.

Денис Костышин является воспитанником академии «Динамо», защищал цвета «Днепра», «Колоса», «Александрии», в его активе также три матча, сыгранных за сборные Украины разного возраста.

Ранее Руслан Костышин побывал на стажировке в команде из Лиги чемпионов.

Денис Костышин Дрита Major League Soccer (MLS) чемпионат Англии по футболу Чемпионшип трансферы инсайд расторжение контракта чемпионат Хорватии по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
