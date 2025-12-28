Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
28 декабря 2025, 22:42 |
Иностранный клуб подтвердил трансфер игрока, на которого нацелилось Динамо

Адам Якубу может переехать в УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Якубу

Словацкий клуб «Тренчин» подтвердил возможный уход лидера Адама Якубу, которым интересуются черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо».

Генеральный менеджер клуба Роберт Рыбничек признал, что зимой команда может претерпеть кадровые изменения и отпустить нескольких игроков, если получит выгодные предложения. Рыбничек подтвердил уход Якубу на фоне нестабильных результатов клуба в чемпионате Словакии.

20-летний нигериец в текущем сезоне провел 20 матчей, а его рыночная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

Динамо Киев трансферы Тренчин чемпионат Словакии по футболу трансферы УПЛ Адам Якубу
Дмитрий Олийченко Источник
