Украина. Премьер лига28 декабря 2025, 22:42 |
1197
0
Иностранный клуб подтвердил трансфер игрока, на которого нацелилось Динамо
Адам Якубу может переехать в УПЛ
28 декабря 2025, 22:42 |
1197
0
Словацкий клуб «Тренчин» подтвердил возможный уход лидера Адама Якубу, которым интересуются черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо».
Генеральный менеджер клуба Роберт Рыбничек признал, что зимой команда может претерпеть кадровые изменения и отпустить нескольких игроков, если получит выгодные предложения. Рыбничек подтвердил уход Якубу на фоне нестабильных результатов клуба в чемпионате Словакии.
20-летний нигериец в текущем сезоне провел 20 матчей, а его рыночная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.
