Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Федецкий отреагировал на отставку Лупашко, заговорив о Маркевиче
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 08:24 |
557
0

Федецкий отреагировал на отставку Лупашко, заговорив о Маркевиче

Артем считает, что руководство «львов» поступило правильно

08 января 2026, 08:24 |
557
0
Федецкий отреагировал на отставку Лупашко, заговорив о Маркевиче
УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник львовских Карпат Артем Федецкий поделился эмоциями после ухода Владислава Лупашко с должности главного тренера «львов».

«Надо было раньше это решение принимать, все пошло сразу не так, еще до назначения Лупашко. Маркевича забрать, а пригласить Лупашко? Это нонсенс. Это, в первую очередь, серьезный пробел президента клуба. То, что он послушал, непонятно кого, непонятно каких людей», – сказал Артем.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
ФОТО. Капитан клуба УПЛ стал отцом. Жена родила футболисту сына
Пеп ГВАРДИОЛА: «Игроки делали это идеально. Мне нравится, как мы играем»
Диогу ДАЛОТ: «Результаты МЮ – совсем не такие, как хотелось бы»
Владислав Лупашко Артем Федецкий Карпаты Львов Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
Биатлон | 07 января 2026, 13:09 0
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина

Сильный ветер повлиял на планы организаторов

Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Футбол | 07 января 2026, 12:00 1
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле

Бывший вратарь «Александрии» и молодежной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 07.01.2026, 23:31
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Снигур в Канберре выбила первую сеяную и впервые вышла в полуфинал WTA 125
Теннис | 08.01.2026, 03:39
Снигур в Канберре выбила первую сеяную и впервые вышла в полуфинал WTA 125
Снигур в Канберре выбила первую сеяную и впервые вышла в полуфинал WTA 125
От Ротань-стайла к Ротань-болу. Как меняется Полесье и его тренер
Футбол | 08.01.2026, 08:30
От Ротань-стайла к Ротань-болу. Как меняется Полесье и его тренер
От Ротань-стайла к Ротань-болу. Как меняется Полесье и его тренер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 40
Бокс
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
06.01.2026, 17:04 1
Футбол
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем