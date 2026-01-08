Федецкий отреагировал на отставку Лупашко, заговорив о Маркевиче
Артем считает, что руководство «львов» поступило правильно
Бывший защитник львовских Карпат Артем Федецкий поделился эмоциями после ухода Владислава Лупашко с должности главного тренера «львов».
«Надо было раньше это решение принимать, все пошло сразу не так, еще до назначения Лупашко. Маркевича забрать, а пригласить Лупашко? Это нонсенс. Это, в первую очередь, серьезный пробел президента клуба. То, что он послушал, непонятно кого, непонятно каких людей», – сказал Артем.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
