Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 января 2026, 09:05 | Обновлено 08 января 2026, 09:15
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера и Динамо нашел новый клуб

Максим Пухтеев будет играть за аутсайдера венгерской лиги – «Казинцбарцика»

ФК Казинцбарцика. Максим Пухтеев

Молодой украинский нападающий Максим Пухтєев официально перешел в аутсайдера чемпионата Венгрии – клуб «Казинцбарцика».

Максим стал первым зимним трансфером венгерского клуба. Условия контракта украинца не разглашаются.

«Я очень рад присоединиться к команде. Я буду помогать команде в меру своих возможностей. Надеюсь, что мы достигнем поставленных целей. Я ощущаю, что это начало большого пути», – сказал Пухтєев.

Последним клубом Максима стал словацкий «СТК Шаморин», за который нападающий провел 29 матчей с августа 2024 года. Форварду удалось забить восемь мячей и отдать одну результативную передачу.

Венгерский футбол уже знаком Пухтєеву: после начала полномасштабной войны на территории Украины игрок уехал за границу и присоединился к клубу «Гонвед».

Закрепиться даже во второй команде ему не удалось, поэтому Максим дважды отправлялся в аренду в другой венгерский клуб – «Мошонмадьяровар». Именно за этот коллектив украинец сыграл 33 матча и дважды отметился голом.

На родной земле Пухтеев играл в таких академиях как: «Шахтер», «Динамо» и «Металлист 1925».

В турнирной таблице чемпионата Венгрии «Казинцбарцика» находится на последнем, 12-м месте. После 18 туров местной лиги клуба набрал всего 11 баллов

Андрей Витренко Источник
Xvalenok03
Пухтєєв - хто це?
