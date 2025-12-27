Матеус НУНЕС: «Хочу выиграть с Ман Сити все титулы и становиться лучше»

Португальский футболист «Манчестер Сити» Матеус Нунес рассказал об адаптации в Англии и смене позиции на поле с хавбека на защитника.

– Вы уже в полуфинале Кубка лиги и вам предстоит сыграть против сложного соперника – «Ньюкасла». Что скажешь о матче 1/2 финала, который пройдет уже совсем скоро?

– Мы все знаем, как непросто играть там, в Ньюкасле, и насколько это будет тяжело. Это очень физически мощная, сильная команда. Они очень хорошо играют последние, я бы сказал, три или даже четыре сезона здесь, в Премьер-лиге. Так что да, впереди еще долгий путь подготовки к этому матчу, и когда придет время, мы будем готовы.

– Когда ты переходил в «Ман Сити» из «Вулверхэмптона», тебя считали полузащитником. Но на протяжении последних двух сезонов тебя просили играть на позиции правого защитника. И даже на этой позиции ты активно используешь опыт игры в полузащите. Комфортно ли тебе играть на этой позиции, имея бэкграунд полузащитника? Насколько это для тебя преимущество?

– Думаю, я лучше понимаю игру. Я бы сказал, что я более универсальный игрок. Полагаю, не только из-за опыта в полузащите, но и благодаря моим индивидуальным качествам. Я способен много бегать, и это помогает на позиции фулбека, потому что там нужно быть очень сильным физически.

Да, думаю, все дело просто в понимании момента: когда видишь, что вингеры растягивают фланг, нужно смещаться в центр. Иногда, когда вижу свободное пространство на фланге, иду на фланг. Я просто стараюсь понимать, где я должен находиться, в какой позиции. Как полузащитнику мне это очень помогает – видеть игру именно так. Но да, это совсем другое.

В то же время это, конечно, дает мне определенные качества, которые помогают на позиции правого защитника. Но одновременно это создает и определенные проблемы, потому что я всю жизнь привык играть в полузащите. И особенно в начале, помню, было много моментов, к которым нужно было привыкнуть, потому что я чувствовал себя некомфортно. И мне пришлось поработать над этим, чтобы прогрессировать и, собственно, быть уверенным на позиции правого защитника.

– У тебя есть футбольный опыт разных стран и культур. Что жизнь в Манчестере и Премьер-лига открыли тебе о самом себе, не только в футболе?

– Как игрок я не очень люблю холод, не слишком люблю зиму.

– Это очевидно, ведь ты родился в Бразилии, вырос в Португалии, а теперь тебе приходится жить в Манчестере.

– Нет, если без шуток, я имею в виду, что как человеку, в личном плане мне еще многому нужно научиться. Знаете, я все еще могу учиться, даже несмотря на то, что мне 27. Думаю, именно из-за пребывания здесь… Вы упомянули Англию, но я скорее скажу – именно в «Сити», потому что в «Вулвз» я провел всего один сезон. Но я думаю, что мне нужно взрослеть, потому что я также далеко от семьи, далеко от друзей. И быть здесь – это сложно с личной точки зрения. Постоянно находиться в разлуке со всеми близкими. Это тяжело и для человека, и для игрока, который может играть на разных позициях. Я бы так сказал.

– Заглядывая вперед, какие у тебя амбиции в «Манчестер Сити»? Что ты стремишься доказать себе и другим?

– Я хочу выиграть все титулы, в частности те трофеи, которые я еще не выигрывал. Впрочем, если я смогу выиграть только те, которые уже имею, я не против, все в порядке. Но я бы отметил, что главное – выиграть те титулы, которых я еще не выигрывал, и просто стать лучше как игрок. Я считаю, что сейчас я уже стал лучше по сравнению с днем, когда я пришел в «Сити». И надеюсь, если однажды я уйду из «Сити» или завершу карьеру здесь, я смогу сказать, что стал еще лучше, чем был раньше.

– Самый сложный соперник, против которого ты играл в Премьер-лиге? Не считая твою команду, конечно.

– Леандро Троссард.

– Почему?

– Из-за того, как он двигается, из-за его интеллекта.

– Просто потому, что он умный?

– Да, я бы сказал, что он умен в своих движениях. Да, я бы сказал, что его очень сложно прочитать, предугадать, что он сделает.

– Гол или момент, которым ты больше всего гордишься в «Ман Сити»?

– Больше всего я горжусь победой в Премьер-лиге.

– И один партнер по команде, который всегда поднимает настроение в раздевалке. Кто это?

– Рубен Диаш.

– Одно слово, чтобы описать Пепа Гвардиолу?

– Трудолюбивый.