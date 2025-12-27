Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судаков услышал неприятные новости от Моуринью. Готовится громкий трансфер
Португалия
27 декабря 2025, 04:22 |
Судаков услышал неприятные новости от Моуринью. Готовится громкий трансфер

Силва может перейти в «Бенфику»

Судаков услышал неприятные новости от Моуринью. Готовится громкий трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью настаивает на подписании полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который покинет английский клуб после завершения сезона. Контракт 31-летнего португальца истекает летом, и стороны не планируют его продлевать.

По информации испанских СМИ, именно фактор Моуринью может стать ключевым в возможном возвращении Силвы в Лиссабон. Наставник видит в хавбеке лидера команды и готов предоставить ему центральную роль в проекте. Отметим, что Силва обычно играет на позиции десятки – эту роль сейчас в команде занимает Георгий Судаков.

В этом сезоне на счету Силвы 23 матча, один гол и две результативные передачи.

Жозе Моуриньо Бенфика Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Бернарду Силва
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
