Судаков услышал неприятные новости от Моуринью. Готовится громкий трансфер

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью настаивает на подписании полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который покинет английский клуб после завершения сезона. Контракт 31-летнего португальца истекает летом, и стороны не планируют его продлевать.

По информации испанских СМИ, именно фактор Моуринью может стать ключевым в возможном возвращении Силвы в Лиссабон. Наставник видит в хавбеке лидера команды и готов предоставить ему центральную роль в проекте. Отметим, что Силва обычно играет на позиции десятки – эту роль сейчас в команде занимает Георгий Судаков.

В этом сезоне на счету Силвы 23 матча, один гол и две результативные передачи.