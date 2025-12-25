Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
25 декабря 2025, 03:02
Моуринью объяснил свое неожиданное решение в отношении Судакова

Георгий сыграл на нетипичной для себя позиции

25 декабря 2025, 03:02 |
Моуринью объяснил свое неожиданное решение в отношении Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью объяснил решение использовать украинского полузащитника Георгия Судакова на левом фланге атаки в матче 15-го тура чемпионата Португалии против «Фамаликана». По словам португальского специалиста, тактический выбор был связан с желанием сохранить баланс в центре поля.

«Что касается Фредди Аурснеса, то тот факт, что я отдал предпочтение ему на этой позиции, а не Судакову, был обусловлен именно тем, что я знал: игра будет сложной, и для нас было важно сохранить там эту надежность», — сказал Моуринью.

В этом сезоне португальского чемпионата Судаков провел 12 матчей, в которых забил четыре гола.

Бенфика Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу Фамаликау Георгий Судаков
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Бенфика
