Моуринью объяснил свое неожиданное решение в отношении Судакова

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью объяснил решение использовать украинского полузащитника Георгия Судакова на левом фланге атаки в матче 15-го тура чемпионата Португалии против «Фамаликана». По словам португальского специалиста, тактический выбор был связан с желанием сохранить баланс в центре поля.

«Что касается Фредди Аурснеса, то тот факт, что я отдал предпочтение ему на этой позиции, а не Судакову, был обусловлен именно тем, что я знал: игра будет сложной, и для нас было важно сохранить там эту надежность», — сказал Моуринью.

В этом сезоне португальского чемпионата Судаков провел 12 матчей, в которых забил четыре гола.