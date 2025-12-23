Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау

Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуринью поделился эмоциями после минимальной победы «орлов» над Фамаликау (1:0) в 15 туре чемпионата Португалии, заговорив об Анатолии Трубине.

«Если кто-то и имел еще пару отличных поводов, то это были мы, Трубину почти не пришлось вмешиваться, чтобы сохранить результат. Я сказал команде – это то, что мы не собираемся сейчас, в игре, которую полностью контролируем, разыгрывать мяч низом против команды, которая, наконец, начала нас немного больше прессинговать.

Мы не будем сейчас терять мяч в фазе выхода из обороны, давайте не будем отдавать мяч Трубину и ставить его в затруднительное положение.

«В конце концов, мы заставили себя понервничать из-за счета, но не из-за самой игры. Они нанесли один удар в плоскость – один сейв Трубина – после того, как мы потеряли мяч в центре поля», – сказал португалец.

