Португалия
23 декабря 2025, 09:04 | Обновлено 23 декабря 2025, 09:07
1868
0

Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау

Жозе поговорил с журналистами после матча чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуринью

Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуринью поделился эмоциями после минимальной победы «орлов» над Фамаликау (1:0) в 15 туре чемпионата Португалии, заговорив об Анатолии Трубине.

«Если кто-то и имел еще пару отличных поводов, то это были мы, Трубину почти не пришлось вмешиваться, чтобы сохранить результат. Я сказал команде – это то, что мы не собираемся сейчас, в игре, которую полностью контролируем, разыгрывать мяч низом против команды, которая, наконец, начала нас немного больше прессинговать.

Мы не будем сейчас терять мяч в фазе выхода из обороны, давайте не будем отдавать мяч Трубину и ставить его в затруднительное положение.

«В конце концов, мы заставили себя понервничать из-за счета, но не из-за самой игры. Они нанесли один удар в плоскость – один сейв Трубина – после того, как мы потеряли мяч в центре поля», – сказал португалец.

Ранее стали известны оценки Трубина и Судакова за матч «орлов» против Фамаликау в 15 туре чемпионата Португалии.

По теме:
Витория Гимараеш – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Трубин – худший, как сыграл Судаков? Оценки украинцев за матч с Фамаликау
Бенфика – Фамаликау – 1:0. Судаков и сухой матч Трубина. Видео гола и обзор
Фамаликау Бенфика Анатолий Трубин Жозе Моуриньо чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Бенфика
