Реал получил сенсационное предложение по Куртуа. Решение принято
В Мадриде могут скоро произойти кадровые изменения
В мадридском «Реале» могут произойти кадровые изменения на вратарской позиции.
По информации испанских СМИ, сразу два голкипера «сливочных» оказались в центре трансферных слухов. Тибо Куртуа заинтересовал несколько клубов из Саудовской Аравии, которые готовы предложить бельгийцу контракт с зарплатой до 30 миллионов евро за сезон, однако сам вратарь настроен остаться в Мадриде.
В то же время будущее Андрея Лунина выглядит менее определенным. Украинец, который остается дублером Куртуа, рассматривает вариант смены клуба. Среди претендентов на голкипера называют «Вильярреал», который ищет стабильного первого номера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В структуре одесского клуба каждый год не обходится без кадровых изменений
Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг