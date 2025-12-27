Реал получил сенсационное предложение по Куртуа. Решение принято

В мадридском «Реале» могут произойти кадровые изменения на вратарской позиции.

По информации испанских СМИ, сразу два голкипера «сливочных» оказались в центре трансферных слухов. Тибо Куртуа заинтересовал несколько клубов из Саудовской Аравии, которые готовы предложить бельгийцу контракт с зарплатой до 30 миллионов евро за сезон, однако сам вратарь настроен остаться в Мадриде.

В то же время будущее Андрея Лунина выглядит менее определенным. Украинец, который остается дублером Куртуа, рассматривает вариант смены клуба. Среди претендентов на голкипера называют «Вильярреал», который ищет стабильного первого номера.