Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал получил сенсационное предложение по Куртуа. Решение принято
Испания
27 декабря 2025, 06:02 |
618
0

В Мадриде могут скоро произойти кадровые изменения

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

В мадридском «Реале» могут произойти кадровые изменения на вратарской позиции.

По информации испанских СМИ, сразу два голкипера «сливочных» оказались в центре трансферных слухов. Тибо Куртуа заинтересовал несколько клубов из Саудовской Аравии, которые готовы предложить бельгийцу контракт с зарплатой до 30 миллионов евро за сезон, однако сам вратарь настроен остаться в Мадриде.

В то же время будущее Андрея Лунина выглядит менее определенным. Украинец, который остается дублером Куртуа, рассматривает вариант смены клуба. Среди претендентов на голкипера называют «Вильярреал», который ищет стабильного первого номера.

Тибо Куртуа Реал Мадрид трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Вильярреал Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.com
