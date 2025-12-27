Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Италия
Рома нашла для Довбика новый клуб. Известна сумма трансфера

Украинец может оказаться в «Бетисе»

Рома нашла для Довбика новый клуб. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации испанских СМИ, форвард был предложен сразу нескольким клубам Ла Лиги, среди которых – «Реал Бетис».

Рыночная стоимость украинца оценивается в 20 миллионов евро, а римская «Рома» якобы готова расстаться с игроком. В Севилье рассматривают вариант аренды с правом дальнейшего выкупа, по аналогии с трансферной моделью, которую ранее применяли в отношении Антони. Окончательное решение может быть принято в ближайшее время.

В этом сезоне в Серии А Довбик провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Артем Довбик Бетис Рома Рим трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
