Рома нашла для Довбика новый клуб. Известна сумма трансфера

Украинский нападающий Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации испанских СМИ, форвард был предложен сразу нескольким клубам Ла Лиги, среди которых – «Реал Бетис».

Рыночная стоимость украинца оценивается в 20 миллионов евро, а римская «Рома» якобы готова расстаться с игроком. В Севилье рассматривают вариант аренды с правом дальнейшего выкупа, по аналогии с трансферной моделью, которую ранее применяли в отношении Антони. Окончательное решение может быть принято в ближайшее время.

В этом сезоне в Серии А Довбик провел десять матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.