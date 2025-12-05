В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь».

Команды сыграют на стадионе «Черкассы Арена», стартовый свисток главного арбитра Алексея Деревинского прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

После 14-ти сыгранных туров ЛНЗ набрал 29 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице. «Оболонь» занимает 11-е место, в активе команды – 17 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

