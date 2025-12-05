Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 21:22 | Обновлено 05 декабря 2025, 21:24
ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 6 декабря в 13:00 по киевскому времени

ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua. ЛНЗ – Оболонь

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь».

Команды сыграют на стадионе «Черкассы Арена», стартовый свисток главного арбитра Алексея Деревинского прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 14-ти сыгранных туров ЛНЗ набрал 29 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице. «Оболонь» занимает 11-е место, в активе команды – 17 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев ЛНЗ - Оболонь смотреть онлайн
