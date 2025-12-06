В субботу, 6 декабря, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Кудровка» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало – в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кудровка

«Кудровка» неожиданно ворвалась в элиту отечественного футбола и наделала там, мягко говоря, шухер. Положа руку на сердце, признайтесь, что вы ожидали от «Кудровки» таких же результатов, которые сейчас демонстрирует «Полтава» (матч против «Динамо» пока вынесем за скобки, об этом пойдет разговор ниже) – борьба за выживание, поражения в большинстве матчей, выгрызание единичных ничьих и кое-где победы с минимальными счетами с примерно равными по классу соперниками. Одним словом, очевидный претендент на вылет.

Нет, конечно, от зоны вылета команда располагается не так далеко, всего на расстоянии четырех очков. Зато результаты впечатляют. Дерзкий дебютант в стартовом матче в УПЛ сразу взял быка за рога, пардон, то есть одолел вицечемпиона прошлого сезона «Александрию». Потом по ходу сезона были и ничьи с командами, явно имеющими амбиции быть в еврокубковой зоне, речь идет о «Карпатах» и «Металлист 1925». Конечно, были и поражения, в частности, «Шахтеру» уступили 0:4, но и в матчах с оппонентами своего уровня периодически бывали и победы, как следствие, у команды 14 очков, что является лучшим результатом среди трех трех абсолютных дебютантов УПЛ.

Большая заслуга в результатах тренерского штаба, Василий Баранов прививает команде футбол, который приятно смотреть. Команда дерзко бежит в атаку, но не гнушается и контратаками. И, похоже, никого и ничего не боится. До сих пор перед глазами тот гол «Кривбассу» прямым ударом с центра поля сразу после пропущенного мяча. Таким в нашем чемпионате последний раз мог похвастаться разве Клейтон Шавьер (эх, были времена...).

Интересно, что, давая интервью перед матчем против Динамо, Василий Баранов прямо заявил, что его команда настраивается на победу и ничья в данной игре его не устроит. Конечно, где-то немного тренер играет на публику, но в этом заявлении вся «Кудровка» – максималистская, уверенная в себе и по хорошему (в который раз напишу это слово) дерзкая.

Динамо

Сами понимаете, до чего докатилось «Динамо», если перед матчем с ним абсолютный новичок Украинской Премьер-лиги собирается брать три очка, а не туманно размышляет о том, что результат будет виден на поле, а для этого команда приложит все усилия, а если ничего не получится, то ничего страшного, в оппонентах же чемпион был...

Такого нет и в помине. Соперники разучились бояться «Динамо». А чего бояться, если чемпион позволяет себе проигрывать четыре раза подряд. Четыре. ЧЕТЫРЕ!

И если первое поражение «Шахтеру» восприняли нормально – ну, это же равный по классу соперник, бывает, тем более, победили перед этим «горняков» в Кубке Украины, если второе восприняли, как совпадение, тем более, что проиграли сенсационному ЛНЗ, то третье подряд (от ковалевского «Колоса») снова вызвала на тогдашнего главного тренера Александра Шовковского шквал критики, который перед этим после кубковой и еврокубковой виктор й немнного пприутих

А четвертое поражение подряд Шовковскому потерпеть не пришлось. После очередной демонстрации подъема кипрского футбола тренера наконец-то выгнали из команды (быстро забыли его чемпионство) и дали руководить наставнику юношеской команды Игорю Костюку. Соперником стал подходящий коллектив для прерывания ужасной серии – самая плохая команда чемпионата по результатам СК «Полтава», но «Динамо» сумело сделать невозможное и впервые в истории проиграло в четвертый раз подряд. Коэффициент на победу полтавской команды был 34...

Светлым пятном стала игра молодых игроков. Редушко дебютировал и сразу отдал ассист, Яцик впервые забил. Пожалуй, не у меня одного оказалось мнение, что неплохо было бы разогнать всех этих типа мастеров из первой команды и поставить туда подопечных Костюка из U19. Мотивация была бы точно больше, а на мастерство мы бы посмотрели.

Ну, реально – на воротах нет стабильного кипера, в центре защиты преимущественно проходной двор (привет Попову), как и на левом фланге, где Дубинчак с Вивчаренко настолько плохи, что Шовковский ставил туда Михавка. В опорной зоне есть трудяга Михайленко, не хватающий с неба звезд, и Бражко, который, похоже, уже думает вовсе не о футболе, а из креативных партнеров. Буяльский, время которого неустанно истекает, и Пихаленок. На флангах разве Волошин подает признаки жизни, ну, есть еще Ярмоленко, который больше то ли травмирован, то ли что, но в основном он не играет. Ну и в нападении Герреро явно не тот игрок, который будет делать разницу.

А в общем – скорости нет, техники нет, физики нет, желания, скорее всего, немного.

Теперь о потерях и... Долго подбираю слово, усиление типа, что ли. Травмировался Попов (хотя, учитывая его игру, многие эту травму называют усилением «Динамо»), травмировался Буяльский (капитан очень старается, к его самоотдаче нет вопросов, но Виталий не является тем игроком, с которым «Динамо» выйдет на новый уровень). Восстановился Огундана, восстановился Шапаренко (хотя последний играет настолько плохо, что его возвращение совершенно не усиливает), восстановился будто Биловар. Полетел неизвестно куда Анхель Торрес, который кого-то напоследок назвал раненым львом – то ли себя, то ли команду, неизвестно, одним словом, нет его в Киеве.

История встреч

Конечно, команды до сих пор между собой не встречались.

Ориентировочные составы

«Кудровка»: Лепка – Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук – Векляк, Думанюк – Козак, Нагнойный, Пушкарев – Овусу

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Тиаре, Захарченко, Михавко – Яцик, Михайленко – Волошин, Пихаленок, Редушко – Пономаренко

Прогноз на противостояние

Кто бы мог подумать, что в прогнозе на игру «Динамо» с «Кудровкой», нужно будет указывать о возможном поражении киевлян, а не рассуждать исключительно о количестве мячей, которые «динамовцы» должны без вариантов забить сопернику? Однако именно такие времена наступили, если столичная команда проиграет дебютанту, никто особо не удивится. Но все же не должно такое произойти, пять поражений подряд – это уж слишком, поэтому просто спрогнозируем победу «Динамо».

Прогноз Sport.ua Кудровка Динамо Киев Победа Динамо 1.28 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 9.35 для Кудровки и 1.28 для Динамо. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.