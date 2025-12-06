Игорь КОСТЮК – о долгожданной победе Динамо, молодежи и дальнейших планах

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк пообщался с представителями СМИ после победного матча в рамках 15-го тура УПЛ против «Кудровки» (2:1):

– В первую очередь хочу поздравить всех наших военных, ведь сегодня День ВСУ. Благодаря им мы можем проводить эти матчи и благодаря им сегодня наши дети проснулись и под подушками нашли подарки. Сегодня еще и праздник Святого Николая, поэтому я думаю, что эти два праздника в один день дополняют друг друга, благодаря воинам мы можем его праздновать и играть сегодня, поэтому всех с праздниками.

– Прежде всего вас с дебютной победой. Сегодня, так сказать, темная полоса из четырех подряд поражений прервана, и в итоге три очка набраны. Насколько хорошо проявила себя сегодня молодежь, тот же Редушко вышел в стартовом составе, и довольны ли вы самоотдачей игроков на футбольном поле?

– В первую очередь, без самоотдачи не будет результата. Поэтому сегодня это было на первом плане. Мы видели в предыдущей игре, когда где-то проигрывали единоборства, то сегодня шаг вперед сделали и так много, скажем так, дуэлей своих проиграли.

Что касается молодых, то они понимают наши требования, это также свежесть. В первом тайме видели, что доминировали, могли забить гораздо больше голов и «закрыть» игру еще в первом тайме. Но это футбол, допустили одну ошибку во втором тайме, и это повлияло на нервозность. Правда, и во втором тайме создавали много моментов, не забили, и поэтому была такая нервная концовка.

– Сегодня в стартовом составе было восемь игроков, с которыми вы работали в команде U19. Это так совпало или именно эти игроки лучше всего понимают ваши требования?

– Мы понимаем, что сейчас будет много игр. Провели матч с «Полтавой», есть игроки, которые физически подсели, поэтому ротации мы не избежим, нужно ее делать. А то, что совпало – да, мы стремимся к тому, чтобы наши воспитанники получали игровую практику. И если будет равная конкуренция, то, конечно, наши футболисты, которых мы воспитываем, будут иметь преимущество перед другими.

– После предыдущего поединка вы говорили, что в конце матча у ваших подопечных не хватало физических сил. Сейчас в этом поединке мы тоже видим, что ваша команда «подсаживается» в последние 10 минут, «Кудровка» тоже имела шанс отыграться. Можно ли об этом поединке так же сказать, что в конце снова не хватает сил вашей команде?

– А какой шанс имела «Кудровка»? Когда уже было наступление? Да, конечно, игра уже диктует такую ситуацию, когда идет наступление, и со стороны кажется, что команда «подсела» физически. Но мы видели при всем этом, когда пошли эти наступления, у нас были острые контратаки, и Герреро выходил один на один, и забили гол, который не засчитали. Конечно, где-то не хватает сил, но невозможно за четыре дня восстановить команду так, чтобы она все 90 минут в одном темпе играла. Мы делаем ротацию, и я думаю, что это позволит нам свежее выглядеть в следующих матчах.

– Уже говорили сегодня о составе, в котором были молодые игроки. Было заметно, как перед началом игры вы продолжали давать указания Караваеву. Если не секрет, что вы ему говорили?

– Я просил его, чтобы «нагружали» вратаря, потому что он неуверенно чувствует себя на выходах.

– Перед матчем главный тренер «Кудривки» Василий Баранов сказал, что ничья против «Динамо» будет для его команды плохим результатом. Слышали ли вы эти слова, возможно, они стали для вас дополнительной мотивацией?

– Конечно, это было обсуждено. Василия Баранова я знаю давно, но я еще ни одной дуэли в юношеском первенстве не проиграл. И сегодня традицию продолжаем: начиная с «Зари», затем в Полтаве – все дуэли я выиграл.

– Видели, как Герреро, уходя с поля, бросил мусорное ведро. Вы одобряете подобные эмоции футболиста, который так переживает неудачи, или это уже перебор?

– Я не видел, что он бросил мусор. Но, конечно, когда игрок имеет возможность и не забивает, то у него возникают такие эмоции. Это футбол, и нам нужны эмоциональные игроки, а не те, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле.

– Какой дальнейший график у команды? Дадите ли вы выходные футболистам?

– У нас нет времени отдыхать, нужно работать – тактически, физически, психологически. Завтра будет восстановление, а послезавтра мы уже отправляемся в путешествие в Италию.

