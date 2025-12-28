Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 декабря
28 декабря 2025, 04:31
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

В воскресенье, 28 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:30 Милан – Верона

Ggbet 1.38 – 5.00 – 7.50

16:00 Сандерленд – Лидс

Ggbet 2.70 – 3.20 – 2.80

18:30 Кристал Пэлас – Тоттенхэм

Ggbet 2.20 – 3.40 – 3.30

21:45 Аталанта – Интер

Ggbet 3.75 – 3.50 – 2.00

22:00 Кот-д'Ивуар – Камерун

Ggbet 2.10 – 2.88 – 4.50

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
