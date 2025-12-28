Другие новости28 декабря 2025, 04:31 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 декабря
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
28 декабря 2025, 04:31 |
В воскресенье, 28 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:30 Милан – Верона
16:00 Сандерленд – Лидс
18:30 Кристал Пэлас – Тоттенхэм
21:45 Аталанта – Интер
22:00 Кот-д'Ивуар – Камерун
