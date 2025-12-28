Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Битва полов» или фейк? Соболенко vs Кирьос: 28 декабря в Дубае пройдет шоу
Другие новости
28 декабря 2025, 06:05 |
68
0

«Битва полов» или фейк? Соболенко vs Кирьос: 28 декабря в Дубае пройдет шоу

Предыстория, все нюансы и правила предстоящего поединка теннисистки и теннисиста

28 декабря 2025, 06:05 |
68
0
«Битва полов» или фейк? Соболенко vs Кирьос: 28 декабря в Дубае пройдет шоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Ник Кирьос

28 декабря в Дубае (ОАЭ) состоится выставочный матч между первой ракеткой мира в женском одиночном разряде Ариной Соболенко и австралийским шоуменом Ником Кирьосом, который давно перестал стабильно выступать в Туре, но планирует свое возвращение.

В сентябре 2025 года Кирьос во время US Open заявил, что легко одержит победу над Соболенко, не прилагая «стопроцентных усилий для победы». Ник заявил, что женщины не могут отбивать подачи мужчин-профессионалов, и утверждал, что победит лучшую в мире теннисистку. Соболенко ответила, что готова «надрать ему задницу», что в итоге привело к тому, что маркетинговое агентство Evolve, представляющее интересы Арины и Ника, организовало матч, получивший название «Битва полов».

Встреча Соболенко – Кирьос начнется в воскресенье на «Арена Coca-Cola» в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) на крытом харде ориентировочно в 18:00 по Киеву. Букмекерские конторы отдают очевидное преимущество Кирьосу – 1.20 на Ника и 4.20 на Соболенко.

В правила предстоящего поединка были внесены некоторые изменения:

  • Игроки смогут подавать только один раз, а не два
  • Размер корта, на котором будет играть Соболенко, будет на 9 процентов меньше, чем на обычном теннисном корте
  • Матч состоит из трех сетов, с тай-брейком до 10 очков в решающей партии, если это потребуется
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Ник Кирьос

Официально принято считать первой и единственной «Битвой полов» встречу Билли Джин Кинг и Бобби Риггс 52 года назад.

В 1971 году уже давно завершений карьеру Бобби заявил, что легко справится с Билли Джин Кинг и Маргарет Корт – двумя лучшими теннисистками планеты на тот момент. Спустя два года удалось организовать встречу Риггса и Маргарет, а Кинг вначале отказалась от вызова. 13 мая 1973 года Ригсс разгромил Маргарет 6:2, 6:1 в День матери и продолжил насмехаться над женским турниром.

20 сентября 1973 года 29-летняя Кинг и 55-летний Риггс встретились на стадионе «Хьюстон Астродом» в матче с призовым фондом в 100 тысяч долларов.

Билли Джин Кинг появилась на корте в образе Клеопатры: ее внесли на украшенных перьями носилках, которые несли четыре мускулистых мужчины с обнаженным торсом, стилизованные под рабов Древнего Египта. Бобби Риггс выехал следом на рикше, запряженной группой моделей. Таким образом оба спортсмена подчеркивали цирковой, провокационный характер события. Перед началом матча Риггс вручил Кинг гигантский леденец с надписью «Sugar Daddy» («Сахарный папак») – насмешливый символ его публичных заявлений о превосходстве мужчин в спорте. В ответ Кинг подарила ему визжащего поросенка, который стал ироничным символом мужского шовинизма. Риггс также активно делал ставки на исход матча, включая ставки на самого себя, и вложил в это противостояние значительные суммы.

Билли Джин Кинг – 12-кратная чемпионка турниров Grand Slam в одиночном разряде – вошла в историю, победив бывшего лидер рейтинга среди любителей и профессионалов со счетом 6:4, 6:3, 6:3. Тогда на арене присутствовало более 30 тысяч фанатов, а по телевизору игру посмотрели 90 миллионов болельщиков.

По теме:
Билли Джин КИНГ: Единственное сходство: один – мужчина, а другая – женщина
В ITF назвали чемпионов мира по теннису 2025 года
Свитолина проведет матч с четвертой ракеткой перед стартом Aus Open 2026
Билли Джин Кинг Ник Кирьос Арина Соболенко выставочный матч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Бокс | 27 декабря 2025, 09:29 6
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»

Боксер поздравил болельщиков с рождественскими праздниками

Сестры Киченок начнут 2026 год вместе. Известно, где сыграют украинки
Теннис | 27 декабря 2025, 17:01 0
Сестры Киченок начнут 2026 год вместе. Известно, где сыграют украинки
Сестры Киченок начнут 2026 год вместе. Известно, где сыграют украинки

Людмила и Надежда заявились на турнир WTA 500 в Брисбене

Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Футбол | 27.12.2025, 06:47
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Лучшая волейболистка Украины-2025. Итоги голосования
Волейбол | 27.12.2025, 21:09
Лучшая волейболистка Украины-2025. Итоги голосования
Лучшая волейболистка Украины-2025. Итоги голосования
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Футбол | 27.12.2025, 09:02
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
27.12.2025, 22:38
Бокс
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
26.12.2025, 10:00 1
Футбол
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 5
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем