«Битва полов» или фейк? Соболенко vs Кирьос: 28 декабря в Дубае пройдет шоу

28 декабря в Дубае (ОАЭ) состоится выставочный матч между первой ракеткой мира в женском одиночном разряде Ариной Соболенко и австралийским шоуменом Ником Кирьосом, который давно перестал стабильно выступать в Туре, но планирует свое возвращение.

В сентябре 2025 года Кирьос во время US Open заявил, что легко одержит победу над Соболенко, не прилагая «стопроцентных усилий для победы». Ник заявил, что женщины не могут отбивать подачи мужчин-профессионалов, и утверждал, что победит лучшую в мире теннисистку. Соболенко ответила, что готова «надрать ему задницу», что в итоге привело к тому, что маркетинговое агентство Evolve, представляющее интересы Арины и Ника, организовало матч, получивший название «Битва полов».

Встреча Соболенко – Кирьос начнется в воскресенье на «Арена Coca-Cola» в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) на крытом харде ориентировочно в 18:00 по Киеву. Букмекерские конторы отдают очевидное преимущество Кирьосу – 1.20 на Ника и 4.20 на Соболенко.

В правила предстоящего поединка были внесены некоторые изменения:

Игроки смогут подавать только один раз, а не два

Размер корта, на котором будет играть Соболенко, будет на 9 процентов меньше, чем на обычном теннисном корте

Матч состоит из трех сетов, с тай-брейком до 10 очков в решающей партии, если это потребуется

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Ник Кирьос

Официально принято считать первой и единственной «Битвой полов» встречу Билли Джин Кинг и Бобби Риггс 52 года назад.

В 1971 году уже давно завершений карьеру Бобби заявил, что легко справится с Билли Джин Кинг и Маргарет Корт – двумя лучшими теннисистками планеты на тот момент. Спустя два года удалось организовать встречу Риггса и Маргарет, а Кинг вначале отказалась от вызова. 13 мая 1973 года Ригсс разгромил Маргарет 6:2, 6:1 в День матери и продолжил насмехаться над женским турниром.

20 сентября 1973 года 29-летняя Кинг и 55-летний Риггс встретились на стадионе «Хьюстон Астродом» в матче с призовым фондом в 100 тысяч долларов.

Билли Джин Кинг появилась на корте в образе Клеопатры: ее внесли на украшенных перьями носилках, которые несли четыре мускулистых мужчины с обнаженным торсом, стилизованные под рабов Древнего Египта. Бобби Риггс выехал следом на рикше, запряженной группой моделей. Таким образом оба спортсмена подчеркивали цирковой, провокационный характер события. Перед началом матча Риггс вручил Кинг гигантский леденец с надписью «Sugar Daddy» («Сахарный папак») – насмешливый символ его публичных заявлений о превосходстве мужчин в спорте. В ответ Кинг подарила ему визжащего поросенка, который стал ироничным символом мужского шовинизма. Риггс также активно делал ставки на исход матча, включая ставки на самого себя, и вложил в это противостояние значительные суммы.

Билли Джин Кинг – 12-кратная чемпионка турниров Grand Slam в одиночном разряде – вошла в историю, победив бывшего лидер рейтинга среди любителей и профессионалов со счетом 6:4, 6:3, 6:3. Тогда на арене присутствовало более 30 тысяч фанатов, а по телевизору игру посмотрели 90 миллионов болельщиков.