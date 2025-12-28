World Tennis Continental Cup. Итоги двух дней. Свентек проиграла Ван Синьюй
Сборные Европы и Мира соревнуются на кортах китайского города Шэньчжэнь
26 декабря в китайском городе Шэньчжэнь (Китай) стартовали матчи выставочного командного турнира World Tennis Continental Cup.
Трофей соревнований разыгрывается между сборными Европы и Мира.
Состав сборной Европы: Ига Свентек (Польша), Белинда Бенчич (Швейцария), Валентен Вашеро (Монако), Флавио Коболли (Италия).
Состав сборной Мира: Елена Рыбакина (Казахстан), Андрей Рублев, Чжан Чжичжэнь (Китай), Ван Синьюй (Китай).
World Tennis Continental Cup – аналог Laver Cup. В первый игровой день каждая команда за победу получает по одному очку, во второй – по два, в третий (решащий) – три.
26 числа Европа повела 2:0 – Свентек обыграла Рыбакину, а Бенчич справилась с Ван Синьюй. Но уже 27 декабря вперед вырвалась сборная Мира.
Вначале Чжан справился с Коболли, затем Свентек сенсационно проиграла Ван, а Вашеро уступил Рублеву. Единственную победу в субботу Европа одержала в парной игре – Коболли и Бенчич одолели Чжан и Ван.
World Tennis Continental Cup. 26 декабря [Первый день]
Сборная Европы – Сборная Мира
- Белинда Бенчич – Ван Синьюй – 4:6, 6:2, [10:5]
- Ига Свентек – Елена Рыбакина – 6:3, 6:3
Видеообзор Бенчич vs Ван Синьюй
Видеообзор Свентек vs Рыбакина
World Tennis Continental Cup. 27 декабря [Второй день]
Сборная Европы – Сборная Мира
- Флавио Коболли – Чжан Чжичжэнь – 6:7 (5:7), 3:6
- Ига Свентек – Ван Синьюй – 2:6, 3:6
- Валентен Вашеро – Андрей Рублев – 6:2, 6:7 (5:7), [7:10]
- Флавио Коболли / Белинда Бенчич – Чжан Чжичжэнь / Ван Синьюй – 6:3, 7:6 (7:3)
Видеообзор Коболли vs Чжан Чжичжэнь
Видеообзор Свентек – Ван Синьюй
Видеообзор Вашеро – Рублев
World Tennis Continental Cup. 28 декабря [Третий день]
Сборная Европы – Сборная Мира. Расписание
- Валентен Вашеро – Чжан Чжичжэнь
- Белинда Бенчич – Елена Рыбакина
- Флавио Коболли – Андрей Рублев
- Ига Свентек / Валентен Вашеро – Елена Рыбакина / Андрей Рублев
