Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
28 декабря 2025, 05:12
World Tennis Continental Cup. Итоги двух дней. Свентек проиграла Ван Синьюй

Сборные Европы и Мира соревнуются на кортах китайского города Шэньчжэнь

World Tennis Continental Cup. Итоги двух дней. Свентек проиграла Ван Синьюй
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

26 декабря в китайском городе Шэньчжэнь (Китай) стартовали матчи выставочного командного турнира World Tennis Continental Cup.

Трофей соревнований разыгрывается между сборными Европы и Мира.

Состав сборной Европы: Ига Свентек (Польша), Белинда Бенчич (Швейцария), Валентен Вашеро (Монако), Флавио Коболли (Италия).

Состав сборной Мира: Елена Рыбакина (Казахстан), Андрей Рублев, Чжан Чжичжэнь (Китай), Ван Синьюй (Китай).

World Tennis Continental Cup – аналог Laver Cup. В первый игровой день каждая команда за победу получает по одному очку, во второй – по два, в третий (решащий) – три.

26 числа Европа повела 2:0 – Свентек обыграла Рыбакину, а Бенчич справилась с Ван Синьюй. Но уже 27 декабря вперед вырвалась сборная Мира.

Вначале Чжан справился с Коболли, затем Свентек сенсационно проиграла Ван, а Вашеро уступил Рублеву. Единственную победу в субботу Европа одержала в парной игре – Коболли и Бенчич одолели Чжан и Ван.

World Tennis Continental Cup. 26 декабря [Первый день]

Сборная Европы – Сборная Мира

  • Белинда Бенчич – Ван Синьюй – 4:6, 6:2, [10:5]
  • Ига Свентек – Елена Рыбакина – 6:3, 6:3

Видеообзор Бенчич vs Ван Синьюй

Видеообзор Свентек vs Рыбакина

World Tennis Continental Cup. 27 декабря [Второй день]

Сборная Европы – Сборная Мира

  • Флавио Коболли – Чжан Чжичжэнь – 6:7 (5:7), 3:6
  • Ига Свентек – Ван Синьюй – 2:6, 3:6
  • Валентен Вашеро – Андрей Рублев – 6:2, 6:7 (5:7), [7:10]
  • Флавио Коболли / Белинда Бенчич – Чжан Чжичжэнь / Ван Синьюй – 6:3, 7:6 (7:3)

Видеообзор Коболли vs Чжан Чжичжэнь

Видеообзор Свентек – Ван Синьюй

Видеообзор Вашеро – Рублев

World Tennis Continental Cup. 28 декабря [Третий день]

Сборная Европы – Сборная Мира. Расписание

  • Валентен Вашеро – Чжан Чжичжэнь
  • Белинда Бенчич – Елена Рыбакина
  • Флавио Коболли – Андрей Рублев
  • Ига Свентек / Валентен Вашеро – Елена Рыбакина / Андрей Рублев
ATP Awards 2025. Алькарас vs Синнер: кто стал лучшим? Все обладатели наград
WTA Awards 2025. Все обладатели наград: лучшая теннисистка, тренер и другие
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
Ига Свёнтек Белинда Бенчич Валентен Вашеро Флавио Коболли Елена Рыбакина Андрей Рублев Чжан Чжичжэнь Ван Синьюй
