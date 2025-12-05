Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Кудровка
06.12.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
Кудровка – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Динамо Киев

В субботу, 6 декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кудровка» и «Динамо». Игра пройдёт в Киеве на стадионе «Оболонь Арена» и начнётся в 18:00.

«Кудровка» подходит к предстоящему матчу с действующим чемпионом страны после трёх поражений подряд и лишь одной победы за последние два месяца. В последнем туре команда снова проиграла в гостях — черкасскому «ЛНЗ» со счётом 0:1. Теперь их ждёт тяжёлое испытание — матч против «Динамо», которое, правда, сейчас не в лучшей форме. Возможно, новичку чемпионата удастся удивить киевлян так же, как это сделала СК «Полтава» в 14-м туре. Тогда бело-синие неожиданно проиграли в Полтаве со счётом 1:2, а дебют исполняющего обязанности тренера Игоря Костюка получился крайне неудачным. «Динамо» проигрывает четыре матча подряд в чемпионате, и предстоящая игра в Киеве станет для команды шансом начать исправлять ситуацию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кудровка
6 декабря 2025 -
18:00
Динамо Киев
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Динамо Киев
