В субботу, 6 декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Кудровка» и «Динамо». Игра пройдёт в Киеве на стадионе «Оболонь Арена» и начнётся в 18:00.

«Кудровка» подходит к предстоящему матчу с действующим чемпионом страны после трёх поражений подряд и лишь одной победы за последние два месяца. В последнем туре команда снова проиграла в гостях — черкасскому «ЛНЗ» со счётом 0:1. Теперь их ждёт тяжёлое испытание — матч против «Динамо», которое, правда, сейчас не в лучшей форме. Возможно, новичку чемпионата удастся удивить киевлян так же, как это сделала СК «Полтава» в 14-м туре. Тогда бело-синие неожиданно проиграли в Полтаве со счётом 1:2, а дебют исполняющего обязанности тренера Игоря Костюка получился крайне неудачным. «Динамо» проигрывает четыре матча подряд в чемпионате, и предстоящая игра в Киеве станет для команды шансом начать исправлять ситуацию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

