Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Кудровка
06.12.2025 18:00 – FT 1 : 2
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 19:57
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку

Первая победа Игоря Костюка в роли исполняющего обязанности главного тренера

Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
УПЛ

В Киеве состоялся поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и «Динамо». Киевская команда после четырех поражений подряд оказалась на непривычном для себя месте в середине турнирной таблице. Столь неудачные результаты привели к смене тренерского штаба «бело-синих», и новый рулевой киевлян Игорь Костюк стал привлекать к играм за основной состав футболистов из молодежной команды. Так, в сегодняшнем противостоянии с первых минут на поле вышли Захарченко, Редушко и Пономаренко. При этом Редушко впервые попал в стартовый состав «Динамо».

Руководство «Кудровки» также не может быть довольно предыдущими результатами команды. Подопечные Василия Баранова проиграли три игры подряд и в турнирной таблице оказали рядом с зоной переходных матчей.

В начале поединка киевляне начали искать свободные зоны у штрафной соперников. Активными действиями у «Динамо» выделялся Редушко, а после его навеса мяч едва не залетел в ворота (Яшков в этом эпизоде сыграл надежно). «Бело-синие» оказывали давление на защитную линию «Кудровки» высоким прессингом, а хозяева поля сконцентрировались на разрушении интенсивных атак киевской команды.

И все же, сдержать стартовый натиск «бело-синих» кудровчане не смогли. Очередная атака киевлян завершилась бильярдным ударом Пихаленка из центральной зоны.

После пропущенного гола хозяева начали смелее организовывать атаки, но территориальным преимуществом продолжали владеть киевляне. Шанс удвоить преимущество своей команды упустил Волошин, с опасным ударом которого справился Яшков. Неприятным моментом для «Кудровки» стало повреждение Козака, который уже в первом тайме вынужденно покинул поле. На замену вышел Рогозинский, который до перерыва имел отличную возможность сравнять счет. Сторчоус вывел партнера «на свидание» с голкипером, но Рогозинский пробил выше ворот.

А «Динамо» еще один свой шанс реализовало. После заброса от Караваева Волошин технично перебросил мяч через голкипера, и Пономаренко уже с линии ворот подправил футбольный снаряд в сетку.

Кудровчане активно начали вторую половину встречи, но по-настоящему опасные моменты у ворот «Динамо» не возникали. «Бело-синие» выстроили мобильную защитную линию, которая вполне уверенно справлялась с атакующими потугами соперников. А в середине второго тайма заметно начала сказываться усталость футболистов «Кудровки», и подопечные Костюка снова начали активнее приближаться к штрафной номинальных хозяев.

Но сохранить свои ворота в неприкосновенности «динамовцы», как и в большинстве матчей нынешнего сезона, не смогли. Нагнойный подкараулил отскок в штрафной киевлян и пробил точно в угол.

В дальнейшем киевляне контролировали ход событий, хоть минимальное преимущество не избавило номинальных гостей от нервного окончания поединка. Отличную возможность для взятия ворот упустил Герреро, который вышел один на один с Яшковым и не переиграл голкипера. В компенсированное время подопечные Баранова получили «золотой шанс» сравнять счет после навеса со штрафного, но им не воспользовались.

Киевская команда удержала победный результат и прервала свою четырехматчевую проигрышную серию. Завершит год «Кудровка» гостевым матчем с «Александрией», а «Динамо» на следующей неделе в Италии сразится с «Фиорентиной», после чего будет принимать «Верес».

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Кудровка» – «Динамо» – 1:2

Голы: Нагнойный, 66 – Пихальонок, 10, Пономаренко, 38

Предупреждения: Мамросенко, 58, Рогозинский, 63, Сердюк, 74 – Вивчаренко, 48, Тиаре, 90+2

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк – Сторчоус (Коркишко, 68), Думанюк (Матвеев, 46), Нагнойный – Морозко (Свитюха, 68), Овусу (Демченко, 77), Козак (Рогозинский, 25).

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Тиаре, Захарченко (Михавко, 88), Караваев – Яцик, Михайленко, Пихальонок (Шапаренко, 77) – Редушко (Кабаев, 62), Пономаренко (Герреро, 62), Волошин.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Оболонь Арена» (Киев).

КУДРОВКА – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
sahka1981
Ну нарешті перемогли. Але як після настільки спокійного, впевненого першого тайму, маючи перевагу в два м'ячі примудритися таку інтригу зробити? В кінці Кудрівка після штрафного могла ж зрівняти. Дуже не сподобався Вівчаренко, і гольову віддав для суперника і в кінці сфолив, після того фолу могли зрівняти, там ж мяч був в свого, ну якого ж ти фолиш??? Так само, перед цим, зробив і Тіаре, мяч також в свого, а він лупить по ногами гравця котрий вже без м'яча, не має футбольного інтелекту. Ну і Гереро у всій 'красі' чистий буіт не забиває. Всі спірні епізоди в сторону Кудрівки були по вару, а лінії з скасованим голом Волошина чомусь не показали. Ну добре хоч так, але все ж перемога. 
+7
Умник
Кабаев Гереро мрак.
А так с победой.Саня Яцик Тиаре Пихаленок Волошин красавцы
+6
⭐⭐⭐DK CHEMP🤍💙🥇
Динамо Київ з перемогою! Акакій, виймай
+3
Микола Захарченко
Виграли і добре . Молодь показала азарт та бажання боротись . Головне , щоб не було байдужості . Хоча центр поля знову не вразив , якось невпевнено в захисних діях виглядав Піхальонок ( це вже не перший його невдалий матч саме у грі на оборону ) . Сподобались Яцик та Пономаренко , перший непогано читає гру та може стати лідером півзахисту , другий активно боровся та пресингував , ще й підправив м'яч у ворота , хоча там все зробив Волошин . Видно , що команді потрібне " перезавантаження" , але часу втрачено забагато - потрібен ТРЕНЕР .
+3
Alex
Чемпіон України переміг.Динамо Київ знову почало перемагати.
Ответить
McLay
А премії будуть за перемогу?
0
DK02
Не довгоочікувана, а сенсація. Заголовки так і не навчились писати. 
-4
Ukraine
Боже, як Кудрівка не дожала на останніх хвилинах ДК не розумію.
Таке відчуття що це класіко було, заруба, ... ось де рівень ДК, з суперниками на 12 місці.
))))
-5
OKs100
Отскочили. Кудровка играла лучше.
-6
Голы Мадяра
Пафосно отскочила дыр очка
-6
Lopez Nieto
Срочно с Костюка снять и.о Верим в разгром Фиалок
-6
COBA
Зараз буде заява. В клубі все гаразд, непотрібно жодних змін. Знайшли свою гру(((
Ответить
Lopez Nieto
Трепещи Фиорентина
-6
Ukraine
Скоро вболівальники дирявих будуть радіти перемозі аутсайдерів чи команд 1 ліги )))
Ай вибачте, Полтаві теж програли))
-7
Iigor6583
Нарешті михавки виграли.
-7
Lopez Nieto
Поздравляю великий клюб шампиньона с минимальной победой над селом с населением двух высоток на троещине
-7
Dnonamic
Ну нарешті наша днонамка перемогла . Тепер можна і замахнутися на ЛК
-8
