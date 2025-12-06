Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку

В Киеве состоялся поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и «Динамо». Киевская команда после четырех поражений подряд оказалась на непривычном для себя месте в середине турнирной таблице. Столь неудачные результаты привели к смене тренерского штаба «бело-синих», и новый рулевой киевлян Игорь Костюк стал привлекать к играм за основной состав футболистов из молодежной команды. Так, в сегодняшнем противостоянии с первых минут на поле вышли Захарченко, Редушко и Пономаренко. При этом Редушко впервые попал в стартовый состав «Динамо».

Руководство «Кудровки» также не может быть довольно предыдущими результатами команды. Подопечные Василия Баранова проиграли три игры подряд и в турнирной таблице оказали рядом с зоной переходных матчей.

В начале поединка киевляне начали искать свободные зоны у штрафной соперников. Активными действиями у «Динамо» выделялся Редушко, а после его навеса мяч едва не залетел в ворота (Яшков в этом эпизоде сыграл надежно). «Бело-синие» оказывали давление на защитную линию «Кудровки» высоким прессингом, а хозяева поля сконцентрировались на разрушении интенсивных атак киевской команды.

И все же, сдержать стартовый натиск «бело-синих» кудровчане не смогли. Очередная атака киевлян завершилась бильярдным ударом Пихаленка из центральной зоны.

После пропущенного гола хозяева начали смелее организовывать атаки, но территориальным преимуществом продолжали владеть киевляне. Шанс удвоить преимущество своей команды упустил Волошин, с опасным ударом которого справился Яшков. Неприятным моментом для «Кудровки» стало повреждение Козака, который уже в первом тайме вынужденно покинул поле. На замену вышел Рогозинский, который до перерыва имел отличную возможность сравнять счет. Сторчоус вывел партнера «на свидание» с голкипером, но Рогозинский пробил выше ворот.

А «Динамо» еще один свой шанс реализовало. После заброса от Караваева Волошин технично перебросил мяч через голкипера, и Пономаренко уже с линии ворот подправил футбольный снаряд в сетку.

Кудровчане активно начали вторую половину встречи, но по-настоящему опасные моменты у ворот «Динамо» не возникали. «Бело-синие» выстроили мобильную защитную линию, которая вполне уверенно справлялась с атакующими потугами соперников. А в середине второго тайма заметно начала сказываться усталость футболистов «Кудровки», и подопечные Костюка снова начали активнее приближаться к штрафной номинальных хозяев.

Но сохранить свои ворота в неприкосновенности «динамовцы», как и в большинстве матчей нынешнего сезона, не смогли. Нагнойный подкараулил отскок в штрафной киевлян и пробил точно в угол.

В дальнейшем киевляне контролировали ход событий, хоть минимальное преимущество не избавило номинальных гостей от нервного окончания поединка. Отличную возможность для взятия ворот упустил Герреро, который вышел один на один с Яшковым и не переиграл голкипера. В компенсированное время подопечные Баранова получили «золотой шанс» сравнять счет после навеса со штрафного, но им не воспользовались.

Киевская команда удержала победный результат и прервала свою четырехматчевую проигрышную серию. Завершит год «Кудровка» гостевым матчем с «Александрией», а «Динамо» на следующей неделе в Италии сразится с «Фиорентиной», после чего будет принимать «Верес».

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Кудровка» – «Динамо» – 1:2

Голы: Нагнойный, 66 – Пихальонок, 10, Пономаренко, 38

Предупреждения: Мамросенко, 58, Рогозинский, 63, Сердюк, 74 – Вивчаренко, 48, Тиаре, 90+2

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк – Сторчоус (Коркишко, 68), Думанюк (Матвеев, 46), Нагнойный – Морозко (Свитюха, 68), Овусу (Демченко, 77), Козак (Рогозинский, 25).

«Динамо»: Нещерет – Вивчаренко, Тиаре, Захарченко (Михавко, 88), Караваев – Яцик, Михайленко, Пихальонок (Шапаренко, 77) – Редушко (Кабаев, 62), Пономаренко (Герреро, 62), Волошин.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Оболонь Арена» (Киев).

КУДРОВКА – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА