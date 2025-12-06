Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка – Динамо – 1:2. Первая победа Костюка. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Кудровка
06.12.2025 18:00 – FT 1 : 2
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 22:09 | Обновлено 06 декабря 2025, 22:17
Смотрите видеообзор поединка 15-го тура УПЛ

ФК Динамо Киев

В субботу, 6 декабря 2025 года, состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и киевское «Динамо».

Игра прошла на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Эта победа стала первой для исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка во главе первой команды столичного клуба.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Кудровка – Динамо Киев – 1:2

Видеообзор матча

Гол: Нагнойный, 66 – Пихаленок, 10, Пономаренко, 38

ГОЛ, 0:1! Александр Пихаленок, 10 мин.

ГОЛ, 0:2! Матвей Пономаренко, 38 мин.

ГОЛ, 1:2! Денис Нагнойный, 66 мин.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Нагнойный (Кудровка).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Пономаренко (Динамо Киев), асcист Назар Волошин.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Динамо Киев), асcист Александр Караваев.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
