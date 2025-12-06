В субботу, 6 декабря 2025 года, состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и киевское «Динамо».

Игра прошла на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эта победа стала первой для исполняющего обязанности главного тренера Игоря Костюка во главе первой команды столичного клуба.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Кудровка – Динамо Киев – 1:2

Видеообзор матча

Гол: Нагнойный, 66 – Пихаленок, 10, Пономаренко, 38

ГОЛ, 0:1! Александр Пихаленок, 10 мин.

ГОЛ, 0:2! Матвей Пономаренко, 38 мин.

ГОЛ, 1:2! Денис Нагнойный, 66 мин.