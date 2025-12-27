Эпицентр на сборах в Турции сыграет с грандом УПЛ

Как стало известно Sport.ua, на зарубежном этапе подготовки подопечные Сергея Нагорняка будут находиться с 21 января по 13 февраля. Запланировано шесть контрольных матчей: 25 января с польским ФК «Медзь», 30-го – с австрийским «Фирстом», 3 февраля - с болгарской «Фратрией». Пятого февраля соперником подолян будет донецкий «Шахтер», с которым они уже дважды встречались в текущем чемпионате УПЛ. 9 февраля «Эпицентр» померяется силами с «Тоболом» (Казахстан), а 12-го – с «Пахтакором» (Узбекистан).

По имеющейся информации, до отъезда в Турцию подоляне будут пытаться подписать 2-3 новобранца, также не исключено появление еще двух потенциальных новичков в расположении «Эпицентра» в Анталии.

После возвращения домой футболисты из Каменца-Подольского два дня будут отдыхать, а затем начнут подготовку к календарному поединку 17 тура с лидером – ЛНЗ (базовая дата – 21 февраля).

Ранее мы сообщали, что «Эпицентр» покинул голкипер.