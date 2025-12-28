Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар
28.12.2025 22:00 - : -
Камерун
Кубок африканских наций
28 декабря 2025, 04:19
Кот-д'Ивуар – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Встреча состоится 28 декабря в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

28 декабря на Стад де Маракеш пройдет матч 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Кот д'Ивуара и Камеруна. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Кот д'Ивуар

Команда во времена своего лучшего футболиста за всю историю, Дрогба, уже играла на чемпионатах мира, правда, неожиданно неудачно, так и не попав в плей-офф. Что же, нынешнее поколение попробует превзойти достижения Вождя - по крайней мере, у него получилось вернуться на главный турнир четырехлетия. Свою группу они выиграли, в упорной борьбе с Габоном, и с прекрасной статистикой: восемь побед и две ничьи.

Так что КАН - это еще и некий этап ревизии своих нынешних возможностей. И на нем ивуарийцы стартовали с Мозамбиком. И там оформили победу, правда, сделели это максимально прагматично: в начале второго тайма сработала связка Кэссиэ - Диалло, и тот поединок так и остался в этом матче единственным.

Камерун

Сборная когда-то и показала всему миру первой, что и африканцы на мундиалях перестали быть статистами и становятся реальной силой. Но в следующем году такой турнир пройдет без них. Сначала в своей группе фаворит ухитрился по делу, в четыре очка, уступил скромному Кабо-Верде. А потом, в первом же стыке, уступили другому номинальному аутсайдеру, ДР Конго.

На КАН команда ехала на фоне конфликта между уволенным Это'О тренером Брисом, и местными футбольными властями, и без ряда ветеранов. В итоге против Габона мало кто ждал хорошего результата. Но помог быстрый гол, который, похоже, еще и обескуражил соперника, что был вынужден пытаться обыгрываться. И не сумел - в итоге все так и закончилось 1:0 в пользу камерунцев, что стало важным успехом, что должен вдохновить на дальнейшие успехи.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках у сборных по одной победе.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут могут добиться победы ивуарийцы. Но вряд ли тут зрители увидят яркое зрелище - можно попробовать ставку на тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,80).

Прогноз Sport.ua
Кот-д'Ивуар
28 декабря 2025 -
22:00
Камерун
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
