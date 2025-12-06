Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 06:22
Назван наставник, который будет тренировать Динамо до конца сезона

Цымбал считает, что Игорь Костюк останется на своем месте

Назван наставник, который будет тренировать Динамо до конца сезона
ФК Динамо. Игорь Костюк

Известный украинский тренер Николай Цымбал назвал Игоря Костюка тренером, который завершит с «Динамо» сезон 2025/26.

«Я настроен оптимистично и не разделяю мнение некоторых экспертов, что Костюк проработает только до конца 2025 года. Склоняюсь к тому, что он будет возглавлять «Динамо», по крайней мере, до финиша текущего сезона», – сказал Цымбал.

Игорь Костюк стал временно исполняющим обязанности главного тренера после отставки Шовковского.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.

Николай Цымбал Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Вячеслав Заховайло





