Назван наставник, который будет тренировать Динамо до конца сезона

Известный украинский тренер Николай Цымбал назвал Игоря Костюка тренером, который завершит с «Динамо» сезон 2025/26.

«Я настроен оптимистично и не разделяю мнение некоторых экспертов, что Костюк проработает только до конца 2025 года. Склоняюсь к тому, что он будет возглавлять «Динамо», по крайней мере, до финиша текущего сезона», – сказал Цымбал.

Игорь Костюк стал временно исполняющим обязанности главного тренера после отставки Шовковского.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.