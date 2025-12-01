Костюк вернул в Динамо игрока, которого хотел выгнать Шовковский

После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.

По информации источника, Костюк сразу после того, как приступил к работе, вернул к тренировкам с первой командой вингера Самбу Диалло.

Диалло недавно вернулся из аренды в иерусалимском «Хапоэле», где в 19 поединках африканец отличился 3 забитыми мячами, однако после этого не получал игровой практики и не тренировался с основной командой «Динамо» – до вчерашнего дня.

Ранее сообщалось, что на Диалло не рассчитывает Шовковский и хочет указать ему на дверь.