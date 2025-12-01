Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 07:22 |
1

Костюк вернул в Динамо игрока, которого хотел выгнать Шовковский

Диалло тренировался с первой командой киевлян

ФК Динамо. Самба Диалло

После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Игорь Костюк.

По информации источника, Костюк сразу после того, как приступил к работе, вернул к тренировкам с первой командой вингера Самбу Диалло.

Диалло недавно вернулся из аренды в иерусалимском «Хапоэле», где в 19 поединках африканец отличился 3 забитыми мячами, однако после этого не получал игровой практики и не тренировался с основной командой «Динамо» – до вчерашнего дня.

Ранее сообщалось, что на Диалло не рассчитывает Шовковский и хочет указать ему на дверь.

Игорь Костюк Самба Диалло Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
