28 декабря на Сан-Сиро пройдет матч 17-го тура Серии А Италии, в котором Милан встретится с Вероной. Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Милан

Команда снова играет под руководством Аллегри. Вернули Массимилиано после того, как прошлый сезон был практически полностью провален. Да, год назад выиграли Суперкубок. Но вряд ли этот успех перекрывает откат со второго на восьмое место в Серии А при раннем вылете из Лиги чемпионов и, напоследок, поражении Болонье в финале кубка.

Новый-старый наставник начинал с домашнего поражения Кремонезе. Но потом поражений не было всю осень, и в Серии А даже получилось выбраться в лидеры. Впрочем, декабрь точно не внести в актив амбициозному клубу. Он начался с 0:1 в кубке с Лацио, которого перед этим переиграли в чемпионате. А неделю назад в Суперкубке уступили 0:2 первому же противнику, Наполи. Еще и из-за 2:2 в прошлом туре с Сассуоло в Серии А лидерство отдано, причем Интеру!

Верона

Клуб ставит перед собой куда более приземленные и прагматичные цели, чем его статусный соперник - ему достаточно банально выживать в Серии А. Зато достигает этого, умудряясь, как в прошлом сезоне, набирать меньше чем по очку за тур в среднем, но при этом заканчивая на комфортном месте над зоной вылета - весной это была даже четырнадцатая позиция в финальной таблице.

Сейчас, казалось, фокус не складывается, и слишком мало тех, кто выглядит еще хуже. Но перед Рождеством случилось по-настоящему волшебное преображение: до этого вообще не выигрывавшая в сезоне команда последовательно победила Аталанту и Фиорентину! Правда, не понятно, как скажется на футболистах то, что они пропускали прошлый тур и получили две недели то ли отдыха, то ли простоя.

Статистика личных встреч

1:0 в феврале прошлого года были уже девятой кряду победой миланского гранда в очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую неудачу подопечных Аллегри. Слишком уж их много было в последнее время - тут ставим на то, что получится выиграть с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).