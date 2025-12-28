Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А

28 декабря был проведён матч 17-го тура Серии А между клубами «Милан» и «Верона».

Команды встретились в Милане на легендарной арене «Сан-Сиро».

Хозяева поля подтвердили статус фаворита встречи и по всем статьям разобрались с аутсайдером.

«Милан» благодаря голу Кристиана Пулишича и дублю Кристофера Нкунку разгромил «Верону» – 3:0.

Эта победа подняла «дьяволов» на первое место в Серии А (35 очков), тогда как «Верона» осталась в зоне вылета – 18-е место и 12 очков.

Серия А. 17-й тур, 28 декабря

«Милан» – «Верона» – 3:0

Голы: Пулишич, 45+1, Нкунку, 48 (пен.), Нкунку, 53

Фотогалерея матча: