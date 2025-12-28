Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А
«Верона» не смогла противостоять сопернику на «Сан-Сиро»
28 декабря был проведён матч 17-го тура Серии А между клубами «Милан» и «Верона».
Команды встретились в Милане на легендарной арене «Сан-Сиро».
Хозяева поля подтвердили статус фаворита встречи и по всем статьям разобрались с аутсайдером.
«Милан» благодаря голу Кристиана Пулишича и дублю Кристофера Нкунку разгромил «Верону» – 3:0.
Эта победа подняла «дьяволов» на первое место в Серии А (35 очков), тогда как «Верона» осталась в зоне вылета – 18-е место и 12 очков.
Серия А. 17-й тур, 28 декабря
«Милан» – «Верона» – 3:0
Голы: Пулишич, 45+1, Нкунку, 48 (пен.), Нкунку, 53
Фотогалерея матча:
