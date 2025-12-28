Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А
Чемпионат Италии
Милан
28.12.2025 13:30 – FT 3 : 0
Эллас Верона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 декабря 2025, 15:48 | Обновлено 28 декабря 2025, 15:53
294
1

Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А

«Верона» не смогла противостоять сопернику на «Сан-Сиро»

28 декабря 2025, 15:48 | Обновлено 28 декабря 2025, 15:53
294
1 Comments
Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

28 декабря был проведён матч 17-го тура Серии А между клубами «Милан» и «Верона».

Команды встретились в Милане на легендарной арене «Сан-Сиро».

Хозяева поля подтвердили статус фаворита встречи и по всем статьям разобрались с аутсайдером.

«Милан» благодаря голу Кристиана Пулишича и дублю Кристофера Нкунку разгромил «Верону» – 3:0.

Эта победа подняла «дьяволов» на первое место в Серии А (35 очков), тогда как «Верона» осталась в зоне вылета – 18-е место и 12 очков.

Серия А. 17-й тур, 28 декабря

«Милан» – «Верона» – 3:0

Голы: Пулишич, 45+1, Нкунку, 48 (пен.), Нкунку, 53

Фотогалерея матча:

По теме:
Неприятные новости для Артема. Гасперини удивил заявлением по Довбику
Кремонезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Верона Кристиан Пулишич Кристофер Нкунку
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко решил наказать предательницу Украины
Бокс | 28 декабря 2025, 08:29 1
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины

Мэр Киева лишил Лыскун стипендии

Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Война | 28 декабря 2025, 09:00 7
Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад

Дмитрий Астраков боролся с москалями в рядах «Азова»

Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ
Футбол | 28.12.2025, 15:19
Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ
Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Футбол | 28.12.2025, 08:53
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Футбол | 28.12.2025, 07:55
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Ну хоч аутсайдера без зайвих нервів обіграли)
Ответить
0
Популярные новости
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 5
Бокс
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 14
Футбол
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем