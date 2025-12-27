Экс-тренер сборных Украины объяснил, почему Динамо не попадет в топ-3 УПЛ

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который впоследствии тренировал сборные Украины разных возрастов, в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о ходе событий в чемпионате, назвал команды, которые поднимутся на пьедестал почёта, а также тех, кто напрямую вылетит из элиты.

– Наблюдая за соперничеством в чемпионате, конечно, больше внимания уделял футболистам, с которыми наши пути когда-то пересекались в сборных Украины.

– Кого бы отметили?

– Прежде всего Ивана Калюжного из «Металлиста 1925». Вот кто выкладывается в каждом матче не на 100, а на все 150 процентов. Хорошо защищал ворота «Эпицентра» Олег Билык.

К сожалению, значительно больше бывших подопечных разочаровали, в частности Николай Шапаренко из «Динамо». Обидно, но так и не сумел проявить себя в «Шахтере» Дмитрий Топалов, хотя был очень талантливым и умным игроком. Приходится констатировать, что постоянные аренды не способствовали его прогрессу. Жаль.

– А в целом что скажете об уровне чемпионата?

– Посредственный, хотя нельзя забывать, что соперничество проходило во время российской агрессии, и хорошо уже то, что чемпионат вообще проводится.

По игре разве что «Шахтер» немного выделялся, остальные участники очень похожи. Они не стали сильнее — просто наши гранды, «Динамо» и «Шахтер», притормозили.

– Лидерство ЛНЗ заслуженное?

— Сложно сказать, потому что черкасчане ничего особенного не показали. «Выстрелили» благодаря отличной физической подготовке, которая позволяла выдерживать высокий темп. Плюс Фортуна постоянно улыбалась ЛНЗ, но так бесконечно продолжаться не может. Именно поэтому, на мой взгляд, «Шахтер» без особых усилий вернет себе чемпионский титул.

— Остальные места на пьедестале займут ЛНЗ и «Полесье»?

— Они главные претенденты, но возможны и перестановки, поскольку, повторюсь, по игре они не превосходили преследователей. В частности, я ожидал гораздо большего от «Полесья». Посмотрим, как команды проведут подготовку ко второй части сезона, удастся ли избежать травм и насколько они усилятся.

— Ожидаете, что динамовцы под руководством нового наставника Игоря Костюка вернут интригу в борьбу за призовые места?

— Не очень в это верю, потому что в менеджменте «Динамо» никаких изменений не произошло, а существующий не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Поэтому от главного тренера будет зависеть не так уж много. Если ЛНЗ и «Полесье» не потеряют, как говорят, «свои» очки, то киевлянам придется финишировать вне призовой тройки.

— Кто напрямую вылетит?

— «Полтаве» уже не выбраться с «дна». Не удивлюсь, если вторым неудачником станет «Александрия». Откровенно говоря, не понимаю, почему руководство «горожан» затягивает с изменениями на тренерском мостике.

