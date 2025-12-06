Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Чемпионат Франции
ПСЖ
06.12.2025 22:05 - : -
Ренн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
06 декабря 2025, 07:02 | Обновлено 06 декабря 2025, 07:03
31
0

ПСЖ – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 6 декабря, встреча начнется в 22:05 по Киеву

06 декабря 2025, 07:02 | Обновлено 06 декабря 2025, 07:03
31
0
ПСЖ – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря на Парк де Пренс пройдет матч 15-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится с Ренном. Поединок начнется в 22:05 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда, точнее, ее богатейшие владельцы из Ближнего Востока, были просто зациклены на победе в Лиге чемпионов. Для этого они проворачивали скандальные крупные покупки - к ценнику Неймара и Мбаппе так никто и не приблизился до сих пор. По иронии, Ушастого выиграли только тогда, когда проект покинул не только бразилец, но и француз, пол года назад.

Похоже, несмотря на успех, Лига чемпионов до сих пор остается в фокусе внимания, и там у Забарного с его новыми партнерами многое получается. А вот на внутренней арене как-то много уже осечек накопилось. Вот и в прошлом туре были 0:1 с Монако - второе уже поражение в Лиге 1 и пятый матч там, в котором терялись очки. С другой стороны, даже при этом фаворит идет на втором месте в текущей турнирной таблице, всего на очко отступая от нынешнего лидера, Ланса.

Ренн

Клуб только недавно был на подъеме. Он в 2019-м году брал кубок Франции. И шесть раз кряду стартовала на евроарене, в том числе и в Лиге чемпионов, зачастую пробиваясь в плей-офф. Но последние пару лет были тяжелыми. В прошлом сезоне даже была угроза неудачи в борьбе за выживание, но ставка на Хабиба Бийе сработала: сенегалец, до этого неплохо поработавший в парижском Ред Стар, поднял новых подопечных на безопасное двенадцатое место.

Сейчас и вовсе команда вернулась в борьбу за как минимум еврокубки, а то и место в квартете лучших. Она пока что проигрывала только дважды, Лорьяну и Ницце. А к концу осени и вовсе вышла на пик формы - на данный момент у команды четыре победы кряду, в том числе и 4:1 с Монако.

Статистика личных встреч

В целом, у Ренна получалось противостоять гранду сравнительно успешно. Но во всех трех крайних поединках выигрывал столичный топ-клуб.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев. Но у них не особая концентрация на турнир и неплохой соперник - ставим на гостей с форой +2 гола (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
6 декабря 2025 -
22:05
Ренн
Фора Ренна (+2) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Когда играют Арсенал и Ливерпуль? Все прогнозы на 15-й тур АПЛ 2025/26
Интер Майами – Ванкувер. Прогноз и анонс на финал Кубка MLS 2025
Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ПСЖ Ренн ПСЖ - Ренн Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу прогнозы прогнозы на футбол Илья Забарный
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саленко рассказал о проблемах Динамо перед игрой с Кудровкой. Просто ужас
Футбол | 06 декабря 2025, 01:32 3
Саленко рассказал о проблемах Динамо перед игрой с Кудровкой. Просто ужас
Саленко рассказал о проблемах Динамо перед игрой с Кудровкой. Просто ужас

Олег потрясен количеством травмированных игроков

На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
Футбол | 05 декабря 2025, 08:28 2
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение

Украинца хотят купить «Бешикташ» и «Фенербахче»

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 05.12.2025, 13:10
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Футбол | 06.12.2025, 07:22
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
Футбол | 05.12.2025, 15:30
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
Уайлдер выступил с официальным обращением к Усику. Настоящее благословение
05.12.2025, 02:17 5
Бокс
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 3
Футбол
Президент WBC предупредил Усика перед поединком с Уайлдером. Есть опасность
Президент WBC предупредил Усика перед поединком с Уайлдером. Есть опасность
05.12.2025, 11:07 1
Бокс
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 14
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем