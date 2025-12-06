6 декабря на Парк де Пренс пройдет матч 15-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится с Ренном. Поединок начнется в 22:05 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда, точнее, ее богатейшие владельцы из Ближнего Востока, были просто зациклены на победе в Лиге чемпионов. Для этого они проворачивали скандальные крупные покупки - к ценнику Неймара и Мбаппе так никто и не приблизился до сих пор. По иронии, Ушастого выиграли только тогда, когда проект покинул не только бразилец, но и француз, пол года назад.

Похоже, несмотря на успех, Лига чемпионов до сих пор остается в фокусе внимания, и там у Забарного с его новыми партнерами многое получается. А вот на внутренней арене как-то много уже осечек накопилось. Вот и в прошлом туре были 0:1 с Монако - второе уже поражение в Лиге 1 и пятый матч там, в котором терялись очки. С другой стороны, даже при этом фаворит идет на втором месте в текущей турнирной таблице, всего на очко отступая от нынешнего лидера, Ланса.

Ренн

Клуб только недавно был на подъеме. Он в 2019-м году брал кубок Франции. И шесть раз кряду стартовала на евроарене, в том числе и в Лиге чемпионов, зачастую пробиваясь в плей-офф. Но последние пару лет были тяжелыми. В прошлом сезоне даже была угроза неудачи в борьбе за выживание, но ставка на Хабиба Бийе сработала: сенегалец, до этого неплохо поработавший в парижском Ред Стар, поднял новых подопечных на безопасное двенадцатое место.

Сейчас и вовсе команда вернулась в борьбу за как минимум еврокубки, а то и место в квартете лучших. Она пока что проигрывала только дважды, Лорьяну и Ницце. А к концу осени и вовсе вышла на пик формы - на данный момент у команды четыре победы кряду, в том числе и 4:1 с Монако.

Статистика личных встреч

В целом, у Ренна получалось противостоять гранду сравнительно успешно. Но во всех трех крайних поединках выигрывал столичный топ-клуб.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев. Но у них не особая концентрация на турнир и неплохой соперник - ставим на гостей с форой +2 гола (коэффициент - 1,60).