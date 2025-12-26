Форвард из УПЛ: «От Маркевича постоянно были неуместные претензии»

Нападающий «Кудровки» Артем Легостаев вспомнил о работе с Мироном Маркевичем и его сыном Остапом в составе львовских «Карпат».

– Ты полгода играл в «Карпатах-2». Получал ли ты вызовы на тренировки в основную команду? Удалось ли поработать с Маркевичами?

– Да, я помню, я приехал во вторую команду, потом пришел на тренировку. Маркевич старший пригласил. После этой тренировки я уже тренировался с первой, где-то 5-7 дней. Но после этой недели у меня сложились не очень хорошие отношения с младшим Маркевичем.

– Мне рассказывали, что в «Карпатах» Мирон Маркевич фактически не руководил командой, а это делал Остап.

– Ну как-то так и было, потому что старший Маркевич говорил, что все хорошо, все нормально, а от младшего всегда были какие-то неуместные претензии. Для меня это было непонятно. Я всегда хорошо отношусь к критике, но здесь один человек говорит, что хорошо, другой говорит, что это плохо, и я не знал, что мне делать.

– Тебе легко удалось покинуть клуб?

– Да, очень легко. Я даже не задумывался, что я что-то теряю. Конечно, «Карпаты» – это клуб с историей, но здесь я понимал, что если останется этот ТШ, то я не буду играть. Но хорошо, что я встретил «Кудровку» с родным тренерским штабом.

