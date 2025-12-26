Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард из УПЛ: «От Маркевича постоянно были неуместные претензии»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 23:45 | Обновлено 26 декабря 2025, 23:59
459
0

Форвард из УПЛ: «От Маркевича постоянно были неуместные претензии»

Артем Легостаев вспомнил о работе с Мироном Богдановичем и его сыном Остапом

26 декабря 2025, 23:45 | Обновлено 26 декабря 2025, 23:59
459
0
Форвард из УПЛ: «От Маркевича постоянно были неуместные претензии»
ФК Кудровка. Артем Легостаев

Нападающий «Кудровки» Артем Легостаев вспомнил о работе с Мироном Маркевичем и его сыном Остапом в составе львовских «Карпат».

– Ты полгода играл в «Карпатах-2». Получал ли ты вызовы на тренировки в основную команду? Удалось ли поработать с Маркевичами?

– Да, я помню, я приехал во вторую команду, потом пришел на тренировку. Маркевич старший пригласил. После этой тренировки я уже тренировался с первой, где-то 5-7 дней. Но после этой недели у меня сложились не очень хорошие отношения с младшим Маркевичем.

– Мне рассказывали, что в «Карпатах» Мирон Маркевич фактически не руководил командой, а это делал Остап.

– Ну как-то так и было, потому что старший Маркевич говорил, что все хорошо, все нормально, а от младшего всегда были какие-то неуместные претензии. Для меня это было непонятно. Я всегда хорошо отношусь к критике, но здесь один человек говорит, что хорошо, другой говорит, что это плохо, и я не знал, что мне делать.

– Тебе легко удалось покинуть клуб?

– Да, очень легко. Я даже не задумывался, что я что-то теряю. Конечно, «Карпаты» – это клуб с историей, но здесь я понимал, что если останется этот ТШ, то я не буду играть. Но хорошо, что я встретил «Кудровку» с родным тренерским штабом.

Ранее Артем Легостаев объяснил, почему его команде удалось хорошо стартовать в УПЛ 2025/26.

По теме:
Фламенго отказался продать экс-хава Карпат в Марсель за 20 млн евро
Воспитанник Динамо покинул клуб Первой лиги
Иностранный тренер: «Я рассматриваю возможность остаться в Динамо на год»
Артем Легостаев Мирон Маркевич Остап Маркевич Кудровка Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕДОРЧУК: «В настоящее время ЛНЗ – это бизнес-проект»
Футбол | 26 декабря 2025, 17:23 4
ФЕДОРЧУК: «В настоящее время ЛНЗ – это бизнес-проект»
ФЕДОРЧУК: «В настоящее время ЛНЗ – это бизнес-проект»

У черкасчан были веские «козыри» для взлета

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 26 декабря 2025, 08:40 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Чемпионат мира в США

Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Футбол | 26.12.2025, 10:32
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
Бокс | 26.12.2025, 10:42
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ФОТО. Умер легендарный обладатель КЕЧ. В рождественское утро
Футбол | 26.12.2025, 23:43
ФОТО. Умер легендарный обладатель КЕЧ. В рождественское утро
ФОТО. Умер легендарный обладатель КЕЧ. В рождественское утро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
25.12.2025, 06:32 3
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
25.12.2025, 08:55 12
Бокс
Лидер сборной Украины травмировался. Может потребоваться операция
Лидер сборной Украины травмировался. Может потребоваться операция
25.12.2025, 15:08 1
Футзал
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
25.12.2025, 14:08 16
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
26.12.2025, 19:47 13
Футбол
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
25.12.2025, 19:49 4
Футбол
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
25.12.2025, 03:22 1
Бокс
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем